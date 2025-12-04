不滿川普簽署友台法案！中國警告「慎之又慎」 外交部反擊：暴露本性

美國聯邦參眾兩院通過的《台灣保證實施法案》（Taiwan Assurance Implementation Act），經美國總統川普（Donald Trump）簽署生效，法案規定美國國務院定期檢討其對台交往準則，至少每5年向國會提交更新報告，以確保台美關係持續穩健發展，引發中國國台辦、外交部相繼跳腳批評。對此，我國外交部發言人蕭光偉今（4）日上午作出回應反擊。

川普簽署《台灣保證實施法案》後，中國國台辦發言人張晗昨日嗆聲，中方堅決反對美國與「中國台灣地區」進行任何形式官方往來，美國相關法案「粗暴干涉中國內政」、嚴重違反「一個中國」原則及中美三個聯合公報，向「台獨分裂勢力」發出嚴重錯誤信號，中方強烈不滿和堅決反對；中國外交部發言人林劍則指稱，「台灣問題」是中國核心利益中的核心、中美關係第一條不可逾越的紅線，美國政府在中美建交公報中明確承諾，敦促美方切實恪守，「慎之又慎處理台灣問題」。

對此，蕭光偉今日向《風傳媒》表示，外交部注及中國外交部及國台辦發言人，昨日各自在例行記者會上，針對台美關係及我國主權再度發表不實言論。外交部重申，中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是當前台海現狀，也是國際社會公認的客觀事實，對於中方的相關說法予以嚴正駁斥。

蕭光偉強調，中國無權以其自行主張的「一中原則」干預他國與台灣互動的主權決定，以及民主國家間的正常交流。中國更不應以粗暴言論進行恫嚇，及抹黑美國經立法與行政部門之民主程序完成立法的《台灣保證落實法案》。中方的行徑不僅突顯其霸權心態，更暴露出中國「麻煩製造者」的本性。

蕭光偉說，外交部要呼籲國際社會共同關切中方不斷片面劃設紅線、扭曲事實的惡劣脅迫行徑。外交部也將繼續在台美關係良好基礎上，秉持互信、互惠、互利的原則，與美國國會及行政部門保持密切溝通，穩步推動台美雙方在各領域的全球合作夥伴關係。

值得一提的是，有關林劍提出的「中美建交公報」，當中雖載明「美國『承認』（recognizes）中華人民共和國政府是中國的唯一合法政府。在此範圍內，美國人民將同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係」。但在有關台灣地位方面，聲明中提及「美國政府『認識到』（acknowledges）中國的立場，即只有一個中國，台灣是中國的一部分」。

