不滿工作問題上門理論！ 狠砍前老闆害重傷遭逮

台中市豐原區今(24)日上午發生砍人事件，其中1人手持利器朝著對方揮砍，導致這名年約40歲的男子左邊頸部傷勢相當嚴重，送醫急救中，警方調查，行凶的張姓男子是離職員工，因工作問題來找前老闆陳姓男子理論，結果對方不在家，他竟持利器架在前老闆父親脖子上，逼對方馬上回家，沒想到前老闆一到家，張姓男子就將對方砍傷，逃逸不到2小時被警方查緝到案。

救護車離場，鑑識小組拉起黃色封鎖線，警員帶著盾牌，跟其他支援到場的同事，將民宅前前後後都包圍起來，會出動這麼多警員，大陣仗到場是因為，有人手持利器砍傷了人，附近施工工人：「我想說，在這邊做，怎麼突然警車停下來了，救護車也到了。」

警方調查，今(24)日上午9點多，25歲張姓男子，因為工作的問題，來到台中豐原區豐南街，前老闆陳姓男子的住家理論，當時前老闆不在家，他手持利器架住前老闆的父親，逼對方馬上回家，前老闆趕回來之後，就被砍傷，附近施工工人：「他爸就是，警察來進去找人才出來，我聽到他在外面說(傷口)很深，頸部可能砍一刀。」

前老闆被砍成重傷，傷勢在左邊頸部，大量出血送醫時已經沒有生命跡象，急救後暫時是救回來了，行凶的張姓男子，案發後已經逃離現場，警方組成專案小組展開追緝，不到2個小時就在神岡區，將他緝捕到案，後續要查明，雙方是什麼樣的工作糾紛，才會發生這起砍人的衝突。

