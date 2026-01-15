不滿年終獎金遭砍 ! 日社長身中多刀身亡 殺手竟是高中同學...

一名 44 歲音響與燈光設備公司社長河島明宏，被發現陳屍於自家公寓內，身中多刀身亡。 圖:翻攝自影片

[Newtalk新聞] 日本東京都大田區日前發生一起駭人兇殺案。一名 44 歲音響與燈光設備公司社長河島明宏，被發現陳屍於自家公寓內，身中多刀身亡。警方經過調查後，近日以涉嫌殺人罪，逮捕死者公司 45 歲的營業部長山中正裕。

據中媒《鳳凰網》報導，警方指出，河島被發現倒臥在公寓廚房，頸部、腹部等處共有十多處刀傷，現場房間、走廊及玄關均留下明顯血腳印，顯示行兇過程激烈。經鑑識後，警方鎖定與被害人有密切關係的公司高層，並展開追查。

在隨後的偵訊中，山中正裕供稱，自己對年終獎金遭下調一事長期心生不滿。他表示，原本應相當於 1.5 個月薪資的年終獎金，在未被告知任何理由的情況下，遭公司調降為 1 個月，讓他難以接受。警方隨後在嫌犯住處查獲 2025 年 12 月發放的獎金明細，內容與其供述相符。

警方進一步調查發現，山中過去曾多次向河島反映公司現場管理問題及員工待遇不佳，但始終未獲改善。相關不滿長期累積，使其逐漸產生極端想法，供稱 :「即使必須讓對方付出代價，也想迫使他改變做法」，最終釀成悲劇。

據了解，嫌犯與被害人為高中同學，四年前在河島邀請下加入公司，兩人形成上下級關係。河島過去甚至曾出席山中的婚禮，交情一度相當良好。

