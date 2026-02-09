不滿彰化八卦山脈水源地蓋掩埋場 逾百民眾衝公聽會抗議

彰化縣政府將9日下午在大村鄉農特產業推廣中心召開「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會，逾百名反對民眾到場拉白布條抗議，怒喊「拒絕毒害」。（孫英哲攝）

彰化縣議員楊子賢9日參加「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會時跳上會議桌，強調會議無效。（孫英哲攝）

彰化縣政府9日下午在大村鄉農特產業推廣中心召開「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會，逾百名反對民眾到場拉白布條抗議，怒喊「拒絕毒害」，並在會中不斷大喊「會議無效」，縣議員楊子賢等人更數度跳上會議桌，現場氣氛火爆，反對民眾直到彰縣環保局長江培根收下意見書後，才逐漸離場。

彰化縣政府將9日下午在大村鄉農特產業推廣中心召開「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會，現場氣氛爆。（孫英哲攝）

「堅決反對設置黑心掩埋場！」大村鄉雙倫一般事業廢棄物處理場開發進入到二階環評，今天下午舉辦場勘及公聽會，逾百位抗議民眾下午3點不到就聚集在公聽會場外，拉起白布條大聲吶喊抗議，表達誓死反對「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」的立場。

這場抗議活動包括縣議員楊子賢、張欣倩、李成濟、劉惠娟及張錦昆，前議員賴澤民、陳秋蓉，以及花壇鄉民代表葉尚雯、陳新興，大村平和村長賴居林、大村鄉代賴英瑜與大村鄉前鄉長游盛及彰化縣環保聯盟總幹事施月英等人都到場聲援。

公聽會場氣氛火爆，抗議民眾不斷敲桌並大聲吶喊「會議無效」，巨大聲響幾乎掀翻天花板，其中楊子賢等人更數度跳上會議桌表達立場，員林警分局大批警力及時戒護，衝突並未擴大。

抗議民眾不滿公聽會竟選在大村鄉過溝村，非開發場址所在的大村鄉平和村，且公聽會的空間根本不足，顯見開發單位沒有任何跟在地溝通的誠意，只是要過水完成程序。

抗議民眾強烈要求雙倫掩埋場應立即撤案，因為要蓋廢棄物場的地點是水源地，大村許多居民長期使用地下水，另外大村鄉最重要的經濟產物葡萄也高度依賴這些水源灌溉，地下水一旦汙染，將重創大村葡萄口碑與銷售；另外，掩埋場位於彰化斷層附近，卵礫石地質不穩，此開發會大大提升災害的風險。

與會的環保局長江培根雖於下午3點40分宣布會議結束，但抗議民眾持續大喊「會議無效」，雙方僵持近1個小時後，抗議民眾在向環保局長遞交意見書後，才逐漸離場。

環保局長江培根指出，「雙倫一般事業廢棄物處理場開發計畫」公聽會將廣納民意，為確保公眾參與完整性，書面意見收集將持續受理到2月23日，民眾除了在公聽會現場發言外，也可郵寄或提交書面建議到該局。

該局將會嚴格把關，要求開發單位必須將公聽會現場發言及徵詢期間收到的所有意見「逐條羅列」，並針對每一項意見進行專業、具體的書面回應與說明，該局絕無預設立場，會依程序審核。

