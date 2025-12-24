不滿彰化類民調擬退出選對會? 陳茂松:情緒話被誤會

政治中心／林靜、郭文海 台北報導

民進黨布局2026縣市首長選戰，傳出下周將提名基隆議長童子瑋及雲林立委劉建國，不過上周彰化縣長類初選結果出爐，新系陳素月民調最高，但傳出其他候選人不滿、屬正國會系統的選對會成員陳茂松還揚言退出會議，但事後他極力澄清被誤會，他只是對民調結果提質疑，還說絕對尊重黨決議。

民進黨中常委陳茂松：「頭到尾我沒說是怎樣，這新聞寫得出來。」

民進黨中常委陳茂松、愈說火氣愈大，因為他被誤傳，為同派系、正國會爭選彰化縣長的黃秀芳出氣、揚言退出選對會運作。

民進黨中常委陳茂松：「搞我成這樣我就覺得很怪，我裡面問說你什麼都可以說，什麼都在是為什麼我不能問，那如果這樣我就不要參加，欸這情緒上說一句話，就變成我要辭掉了。」

直言這口氣他吞不下去，更痛批報導斷章取義，讓身兼主席的總統賴清德也嚇了一大跳，連忙詢問到底怎麼一回事。

民進黨中常委陳茂松：「他聽到說我要辭（選對會），我說總統你又是聽到誰說，他說就是媒體轉給我看，民進黨中常委陳茂松vs.記者，所以總統也嚇一大跳對也嚇一跳，彰化出來決定如果是怎麼樣，也總統最後核定怎麼樣，我絕對是配合黨，但如果不對該質疑我會提出質疑。」

陳茂松拍胸脯保證，絕對尊重主席決定。彰化是民進黨徵召區、黨內四人有意參選，包含立委陳素月、黃秀芳、邱建富及林世賢，黨決議採"類初選"形式，民調結果上週出爐，新系陳素月拔得頭籌，但傳出正國會不滿，認為派系內民調都是黃秀芳最高，另外也傳出邱建富可能脫黨參選。原先預定24號下午提名記者會臨時喊卡，但選對會依舊決定，將建議中執會徵召陳素月披戰袍。

民進黨彰化縣將徵召立委陳素月出戰（圖／民視新聞）民進黨發言人吳崢：「在會中確實委員們，有針對提名的相關環節，進行一部分的討論，但我想最後的會議結論，其實是達成一致的決議，最後選對會也達成決議，大家一致同意要在彰化縣，建議中執會徵召陳素月。」

立委（民）黃秀芳：「秀芳支持也希望所有的同志，所有的鄉親可以團結一致，贏回彰化。」

陳素月回應，一切遵照黨部程序。彰化提名風波後，下周黨預計加開中執會，將正式提名基隆童子瑋及雲林劉建國。

