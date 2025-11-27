不滿待轉擋車！騎士街頭爆口角 「綠燈了還在吵」

高雄市 / 綜合報導

高雄一名男騎士等紅燈時，有女騎士騎到前方待轉，男子覺得被擋到去路，雙方當場起了口角，綠燈都亮起了，兩人甚至邊騎邊指著對方大吵，交通因此受影響，報案後警方到場解決衝突事件。

行車紀錄器拍下，男子停等紅燈，女騎士騎過來待轉，位置正好就在他的前方，這時號誌燈轉綠，男子不滿覺得被擋到去路，往前騎再往前嚕，2名騎士起了爭執，騎過路口時，還一邊指著對方開吵，接著停下來繼續理論，從另一個角度來看，兩車一度停在原地爭論，吵到綠燈了還是沒動，警方獲報到場，男騎士火氣還很大，員警VS.男騎士說：「(好好說就好)，是她大聲的耶，啊你也很大聲。」

廣告 廣告

男子滿肚子火，拚命向員警輸出抱怨，員警VS.男騎士說：「來派出所，(好啦)，大家來派出所講，(好啦你先冷靜啦，你別那麼生氣)。」員警只能當起和事佬，不斷安撫雙方情緒，事發就在25日高雄鹽埕區，2名騎士因為行車動向發生誤會，直接當街爭吵，民眾說：「應該要禮讓，現在的人太衝動了，這裡本來就很難轉，因為這裡車太多了，有時候我擋在中間，後面的車會一直叭我。」

鹽埕分局五福所副所長陳建維說：「調閱路口監視器還原行車動向，雙方化解誤會排除糾紛。」兩人因為一時情緒，在馬路上爭吵，不只影響後方車流，也有安全顧慮。

原始連結







更多華視新聞報導

誇張！ 大馬路「騎士暴打車窗」 疑遭噴辣椒水 警依法究辦

北捷爆衝突！婦控被陌生男踩腳 一言不合亮利器

尋仇找錯人？騎士撞進機車行又砸店 業者：不認識

