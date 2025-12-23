不滿後車按喇叭 36歲男怒氣揮木刀街頭咆哮

cnews204251223a08

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

桃園市桃園警分局埔子派出所，昨（22）日下午2時左右獲報，指稱有1名男子，涉嫌拿著1把疑似長刀，在轄內永安路上揮舞叫罵。桃園警分局表示，立即啟動快打部隊12人趕往現場，以步行、騎機車等方式，於周邊進行搜查圍捕，約10分鐘左右，順利查獲36歲劉姓男子。原來，他疑似停車等友人時，不滿後車連續按喇叭，才會暴怒失控。訊後依法送辦。

警方表示，員警獲報後到場搜查，在路旁自小客車內，發現劉姓男子身影，立即喝令他下車接受盤查。初步了解，劉男開車載著友人到永安路附近，友人下車購物，他則在車上等候。不料，竟聽到後方車輛按喇叭，感覺不爽於是下車拿出車內的木刀，追趕對方。但對方沒有理會，竟直接駛離現場，他才會氣的破口大罵而且揮舞木刀。

廣告 廣告

cnews204251223a09

桃園警分局表示，劉男不僅在街頭揮舞木刀，還涉嫌對路人叫囂威嚇。員警於車上起獲木刀及藍波刀。而劉男友人趕回來時，對於他的失控，也感到傻眼。劉男被帶回警局，訊後全案依法移送偵辦。也嚴正聲明，絕不容許任何暴力案件，違法者，必定嚴懲法辦。

照片來源：桃園市警方提供

更多CNEWS匯流新聞網報導：

暗藏春色屢罰不改 新北警強勢斷養生館水電

激動講電話冒出要死一起死 公車乘客嚇壞報警逮人

【文章轉載請註明出處】