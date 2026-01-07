不滿態度不佳引爆爭執 22歲男亮折疊刀涉恐嚇小黃運將

cnews204260107a05jpg

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

新北市三重區永福街一帶，今（7）日上午8時左右，傳出計程車司機與乘客口角，甚至還有人疑似亮刀恐嚇。三重警分局表示，員警到場了解，2人疑因繳付車資時，22歲范姓男子，覺得林姓小黃運將態度不佳，而爆發口角。沒想到，范男下車後，竟亮出隨身攜帶的折疊刀，大聲叫囂著要運將下車，林姓司機則心生畏懼，駛離現場。員警在附近永福街111巷弄內，發現范姓男子，而林姓計程車司機，也剛好返回現場，在他指認後，員警將范男帶返派出所釐清案情。

三重警分局調查，范男於台北市林森北路，搭計程車返回新北市三重時，下車時卻因不滿42歲林姓男司機，態度不佳而發生口角，范男還涉嫌亮刀朝司機叫囂要求對方下車理論，林姓司機也因心生畏懼，立即駛離現場。員警獲報後於3分鐘內，就立即趕赴現場，但雙方當事人都已離開。

警方表示，雖然范男與林姓司機已離開現場，但員警仍在現場週邊搜索、訪談，以釐清狀況。約於上午8時25分許，在永福街111巷弄內，發現范男手部流血受傷，員警上前盤查，范男則聲稱是稍早於北市林森北路跌倒擦傷。這時，林姓計程車司機，也約於上午8時37分左右返回現場。在司機指認下，確認范男就是涉嫌亮刀叫囂的乘客。也立即將范男帶返駐地釐清案情，查扣作案用折疊刀。

