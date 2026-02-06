不滿態度！他想學電影台詞「把你腿打斷」還砸椅搧臉 嘴秋下場曝光

社會中心／嘉義報導

阿輝不滿對方詢問工作事項，竟怒嗆要將對方的腿打斷，並拿起鐵椅怒砸，再搧了對方臉頰。（示意圖／Pixabay）

嘉義男子阿輝（化名）日前因不滿別人詢問工作事項時，不知何故理智斷裂怒嗆要把對方的腿打斷，甚至有作勢攻擊的舉止出現，並丟擲鐵椅、搧耳光等，使對方心生恐懼向警方報案，經嘉義地院審理後，依恐嚇罪判處阿輝拘役40天，若易科罰金則以1000元折算1日，宣告緩刑2年，全案可上訴。

判決指出，阿輝日前不滿當事人A詢問工作事項時，不知何故竟忽然抓狂，揚言要將A的腿打斷，或是教唆外面的人將A打死，最後甚至朝對方丟鐵椅，並以右手搧了對方臉頰，突如其來的舉動也讓A心生畏懼報警提告，經嘉義地院審理後，認為阿輝並沒有理性的溝通協調，僅因為A的態度就暴怒恐嚇，相當不妥。

不過法官審酌阿輝已認罪，也與當事人A和解，因此依恐嚇安全罪判處拘役40天，得易科罰金40萬元；不過考量到阿輝初犯，因一時思慮不周觸法，經過司法偵審後應知警惕，因此宣告緩刑2年，期望阿輝可以改過自新，全案可上訴。

不良行為，請勿模仿！

