不滿憲判結果 國民黨團告發署名5位大法官枉法裁判

立院年初三讀修正《憲法訴訟法》提高釋憲門檻，明訂至少10位大法官才能開庭，9位同意才能違憲宣告，但12月19日司法院憲法法庭判決違憲，然而現有的8大法官只有5位署名。對此，國民黨團今(12/22)日上午前往台北地檢署告發5位署名的大法官枉法裁判、濫權瀆職。

告發人、國民黨立委林沛祥表示，這次的判決是一個證據確鑿的違法判決，這不是空穴來風，而是3位有良心的大法官在內部提出不同意見書，讓外界知道這次判決有多麼荒謬。

他說，這5位大法官因為要強行通過判決，把3位提出不同意見書的大法官直接不記錄總額，違法變造審判組織，將本來應該8位大法官一起決定的事情，由5位自己黑箱完成，這是一般人都不可能做的事情，我們的大法官卻主動做出違法亂紀、違憲亂政的事，這就是知法、玩法、弄法。

立委王鴻薇表示，即使退一萬、二萬、三萬步來說，就算不根據新的憲訴法10人標準而根據原來憲訴法，也必須現有總額的3分之2才能夠開會議決，但星期五(12/19)的憲法法庭，竟在不足額的狀況下做出違法判決。

她說，國民黨團針對星期五召開會議並做出違法判決的謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥5位大法官，提出刑事告發，因為這5個人公然違反憲法訴訟法，逕行做出114年憲判字第1號判決，涉犯《刑法》124條有審判職務之公務員或仲裁人，為枉法之裁判或仲裁者，處1年以上7年以下的有期徒刑。

徐巧芯則先是肯定3位提出不同意見書勇敢的大法官，「他們不願意同流合污，不願意成政治攻防的一份子，不願意成為一個綠油油的大法官，難道他們錯了嗎？難道就要被網軍圍攻？難道就要被逼辭職嗎？」

隨後她話風一轉，這5位大法官很清楚知道自己正在違法，依照他們會後記者會的說法，這些大法官們表示，即使評議的時候大法官人數不足3分之2，也就是6位還少1位，儘管人數有少，但至少我們有過半，但是可以這樣嗎？

她指出，即使在立法院裡面，藍加白在野沒有超過3分之2的情況，可以排除民進黨的立委說，因為我們立法院有過半，所以可以罷免賴清德嗎？我們也不可能做出這樣子違反法律的事情，但是應該守護憲法的大法官，他們真的就拿這個當成理由，「排除異己的結果，永遠會是百分之百。」

就在國民黨團召開完記者會準備進入北檢遞狀時，有民眾突然衝進記者會現場，高舉著標語大喊「支持憲法法庭」，但隨即被一旁警戒的警員駕開，以防衝突發生。

