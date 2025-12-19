不滿憲判結果！黃國昌重提太陽花：當獨裁成為事實 革命就是義務

針對憲法法庭宣告《憲訴法》修正案違憲，民眾黨主席黃國昌、立委林國成、陳昭姿召開記者會。陳祖傑攝



憲法法庭今（12/19）判定《憲法訴訟法》修正案違憲生效。民眾黨不滿憲法判決結果，面對是否祭出反制，民眾黨主席黃國昌表示，希望總統賴清德在這個週末冷靜想一想，要把國家帶到什麼地方去？他隨後示警，若賴清德決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動，就像當年太陽花運動所提倡的「當獨裁成為事實，革命就是義務」。

對於《憲訴法》修正案被判決違憲，民眾黨隨即召開記者會，媒體問到，既然憲法法庭重新運作，民眾黨會不會針對行政院不副署《財劃法》申請釋憲？或者會不會有其他反制作為？會不會繼續推動彈劾總統賴清德？黃國昌回應，民眾黨一定會有反制做法，但希望賴清德在這個週末冷靜想一想，要把國家帶到什麼地方去？

黃國昌表示，5名支持宣告違憲的大法官謝銘洋、呂太郎、陳忠五、尤伯祥、蔡彩貞，已經喪失社會對他們的信任，不管修正前，還是修正後的《憲訴法》都不遵守，「這不是無法無天，什麼是無法無天？」他認為，這5名大法官親手拆掉憲法法庭，做出來的任何判決都是無效判決，人民不會信服。

黃國昌重申，這5名大法官會是台灣民主憲政史上的罪人，「你們親手拆掉了憲法法庭，你們可能會覺得躲在司法院裡面過得爽歪歪，賴清德會派軍隊、派警察保護，5個人愛怎麼幹就怎麼幹，人民拿你們沒有辦法！立法院拿你們沒有辦法！」

黃國昌示警，如果賴清德決定一意孤行，民眾黨一定會有所行動，就像當年太陽花運動所提倡的「當獨裁成為事實，革命就是義務」、「自己的國家自己救」。

最後，黃國昌說，《司法院組織法》是《憲法》授權立法院制定的法律，「我們修《司法院組織法》，難道你也要說違憲嗎？你們這群帶頭毀憲亂政的大法官，在台灣民主憲政史上絕對永遠留下罵名！」

