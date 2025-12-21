不滿憲法法庭僅靠5人決議！黃國昌對比美國1例 批賴清德「遙控綠色大法官」

5名大法官宣告《憲訴法》違憲，使憲法法庭復活，中華民國憲法學會聲明批評，「援引失當、掏空憲法，形成憲法惡例」。對此，民眾黨主席黃國昌今（21）日表示，遙控綠色大法官的總統賴清德，還要繼續一意孤行，將已經四分五裂的台灣、帶向更激化的衝突之路嗎？

黃國昌透過臉書表示，美國聯邦最高法院 9名大法官5人迴避、人數未達法定6人門檻怎麼辦？針對5名大法官聲稱自己既不受憲法訴訟法新法拘束、也未遵守原來舊法規定，直接宣告法律違憲一事，黃國昌怒斥，無疑是丟光台灣的臉，更將台灣帶入更為混亂的劇烈衝突。

黃國昌指出，這5位「綠色憲法獨夫」，擅自將沒有參與評議的3位大法官剔除在「現有總額」之外，藉以創造「100%出席參與評議」、「100%認爲法律違憲」的騙局。黃國昌痛批，惡搞這種連小學生班會都不如的自欺欺人手法，無怪乎不敢召開言詞辯論，5個獨夫關起門來偷偷摸摸硬幹，搞出了一個法院組織不合法的無效判決。

黃國昌提到，今年5月，美國聯邦最高法院（9名大法官）在一件著作權案件（Baker, Jr. v. Coates, U.S., No. 24-6839, order filed 5/19/25）中，因為有5名大法官自行迴避，剩下4名大法官未達「至少6名大法官」的門檻，因此只能直接維持下級審裁判，不能進行實質審理裁判。黃國昌直言，這個道理清楚明瞭，一點都不複雜。

最後黃國昌強調，法令規範不應是浮動的，更不應是因案設事的，這是法治國原則與依法審判的ABC。黃國昌譴責，5位綠色司法獨夫的劣行，已經引發中華民國憲法學會聲明嚴詞批判「援引失當、掏空憲法，形成憲法惡例」。黃國昌也痛批，真正關鍵的問題是，遙控綠色大法官的賴清德，還要繼續一意孤行，將已經四分五裂的台灣、帶向更激化的衝突之路嗎？

