不滿憲訴法被判違憲 藍告5大法官枉法裁判

國民黨立法院黨團首席副書記長林沛祥（左四）、副書記長王鴻薇（左三）、徐巧芯（右三）等二十二日前往台北地檢署，提告謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥五位大法官濫權瀆職、枉法裁判。（中央社）

記者孫曜樟∕台北報導

針對憲法法庭十九日做出一一四年憲判字第一號判決，宣告《憲法訴訟法》修法違憲一事，國民黨立法院黨團書記長林沛祥、副書記長王鴻薇、徐巧芯等人，二十二日上午前往北檢按鈴告發參與該判決的謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五及尤伯祥等五名大法官，涉嫌違反《刑法》第一二四條枉法裁判罪。國民黨團指控，憲法法庭在人數不足且未達法定門檻的情況下強行判決，是破壞憲政體制的違法行為。

國民黨團指出，立法院於去年十二月二十日三讀通過《憲法訴訟法》修正案，明定大法官參與評議人數不得低於十人，且宣告違憲須經至少九人同意。但憲法法庭在日前做出的一一四年憲判字第一號判決中，宣稱修法程序有重大瑕疵且違反權力分立，判決修法失效。對此，王鴻薇表示，即使依據舊法或新法標準，該次判決的開會人數均顯有爭議，五名大法官在未達現有總額三分之二或新法規定的門檻下逕行開會，涉嫌知法犯法。

林沛祥在現場強調，這是一次「證據確鑿」的違法判決。他指出，憲法法庭共有八名現任大法官，但其中蔡宗珍、楊惠欽及朱富美等三名大法官拒絕參與此次評議，並聲明未合法組成的法庭無效。

林沛祥質疑，涉案的五名大法官為了強行通過判決，竟將三名持不同意見的大法官排除於總額之外，違法變造審判組織，由五人寡頭完成原應由全體決定的事項，這是真正的「程序黑箱」，猶如公司董事會或社區管委會擅自排除異己來通過決議。

徐巧芯則比喻，這種做法就像都市更新案中，自行排除不同意戶後宣稱獲得「百分之百支持」。她提到，未參與判決的三名大法官皆為前總統蔡英文任內提名，並非國民黨盟友，她們選擇不背書是為了守護憲法良知。徐巧芯質疑，難道不願意同流合汙的大法官就該被視為錯誤嗎？她批評執政黨不願補足大法官缺額，卻反過來利用殘存的司法力量進行政治攻防。

根據《刑法》第一二四條規定，有審判職務之公務員為枉法之裁判，可處一年以上七年以下有期徒刑。王鴻薇強調，他們的告發行動是要維護民主憲政制度，雖然對這五名大法官感到失望，但仍對司法體系存有最後希望，期盼檢調能依法偵辦，挽救瀕臨崩壞的司法公信力。