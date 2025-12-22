不滿憲訴法違憲！國民黨團北檢提告5大法官 民進黨團轟：司法糟蹋司法

記者詹宜庭／台北報導

鍾佳濱（中）痛批，這種以司法糟蹋司法的行為，令人不抱持期待。（圖／記者詹宜庭攝影）

憲法法庭五位大法官19日宣告「憲法訴訟法」違憲，立法院國民黨團今（22日）正式赴台北地檢署，對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。對此，民進黨團幹事長鍾佳濱開轟，這種以司法糟蹋司法的行為，令人不抱持期待；黨團書記長陳培瑜也痛批，藍白陣營不要再將司法拖進政治泥巴。

鍾佳濱表示，過去每當司法案件出爐，國民黨這幾年總會質疑「立法院是誰的、大法官是誰的」。如今，憲法法庭的大法官顯然已被國民黨劃分為「綠的」與「非綠的」，難道未來每次走進法院，只要裁決符合自身立場就是公正的，不如預期就指控法院是「綠的」？他批評，這種以司法糟蹋司法的行為，令人不抱持期待。

鍾佳濱指出，法院本就有權受理任何案件，但民進黨團必須質疑：法院體系如何能受理國民黨針對大法官所提的「枉法裁判」罪名？民進黨團至今仍不清楚國民黨具體將依據什麼法律條文對大法官提告，也無從理解未來司法體系要如何受理這類案件。法院是獨立審判機關，若國民黨不能接受憲法法庭依法依憲作出的審理結果，那是否還會支持法院的獨立性？若連國家最高司法機關司法院所設憲法法庭的判決都能質疑，卻又希望一般法院審理大法官，國民黨的邏輯與法理依據究竟為何？

黨團書記長陳培瑜也表示，藍白陣營不要再將司法拖進政治泥巴。她指出，司法本不該被用來作為政治鬥爭的工具，藍白若要進行政治算計、操弄請自便，不應再藉由玩弄司法，讓人民對司法失去信心。這一向是藍白慣用的手法，也是最沒有下限的做法。她相信，藍白的支持者，包括小草，此刻應該感到相當困惑，一會兒喊「司法已死」，一會兒又說「司法復活」，彷彿司法的生死全由他們決定，讓支持者非常辛苦。

