不滿憲訴法遭判決違憲 藍立院黨團告5大法官枉法裁判

「知法犯法，判決無效。」不認同憲法法庭5位大法官判決《憲訴法》修法違憲失效，立法院國民黨團22日前往北檢對大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥提出枉法裁判罪告訴。

立法院國民黨團副書記長王鴻薇質疑，「就算你不根據新的《憲訴法》10人的標準，原來的《憲訴法》也必須要遵守現有總額的三分之二才能夠開會來議決，告發檢舉這5位違法濫權的大法官。」

「藍白不要做賊喊抓賊，支持憲法法庭。」國民黨團按鈴提告的同時，有民團現身抗議反批藍營癱瘓憲法法庭。

廣告 廣告

另一方面，在野立委也不滿府院不副署、不執行《財劃法》修法，因此提案彈劾賴總統，預計23日在立院程序委員會排案，最快26日院會提出日程表草案，規劃在全國舉辦公聽會以及邀請被彈劾人賴總統到立院說明。

立法院民眾黨團總召黃國昌指出，「我們預計應該是在明年520左右來進行有關於彈劾的投票，這是一個非常嚴肅的憲政程序。」

民進黨立委吳思瑤回應，「藍白聯手啟動中華民國憲政史上第一次的彈劾總統案，而他們心知肚明他們在國會並沒有足夠達到三分之二的席次，所以這是空包彈的彈劾、這是虛張聲勢的政治動作。」

民進黨立委反擊，藍白席次不足以讓彈劾案成立，只是試圖透過彈劾程序讓總統接受立委的即問即答。朝野不斷過招，對立僵局持續升級。

更多公視新聞網報導

民進黨團提《憲訴法》釋憲 憲法法庭同意受理

《憲訴法》說明會交鋒逾2小時 綠主張程序有瑕疵、藍白不認同

《憲訴法》釋憲說明會綠主張程序瑕疵 立院稱與往例相同

