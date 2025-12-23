不滿憲訴法遭判違憲！藍黨團推「公投法修正草案」 律師轟傅崐萁鬧國際笑話

即時中心／梁博超報導

憲法法庭上週宣判藍白聯手通過的《憲訴法》修法違憲無效，引發國民黨強烈不滿，不僅前往北檢告發5名大法官涉瀆職，黨團更揚言推「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。對此，律師黃帝穎今（23）日直言，全世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目，只有三大犯罪前科的傅崐萁，才想得到這種自絕民主世界的害台公投修法，「想再次害台灣在世界民主國家前丟臉！」

憲法法庭19日宣告憲訴法新制違憲，讓憲法法庭得以「復活」；國民黨立法院黨團為此出招反制，將推「公投法修正草案」，讓憲法法庭裁判也可經由公投交由人民複決。國民黨團總召傅崐萁強調，賴政府想用舊民意統治新民意，如此極權專制，那就讓人民來做公決。

對此，律師黃帝穎今上午批評傅崐萁「鬧國際笑話」。他指出，比較美國及歐洲等民主國家的公投制度，全世界沒有任何民主國家將「大法官裁判」當成公投項目。因為無論是各國及我國憲法的規定，大法官憲法判決是憲法的最高詮釋，民意代表如果要變動憲法規範，能做的是推動修憲或制憲，而不是拿憲法判決是公投！

黃帝穎強調，就算藍白過半硬通過傅崐萁的荒謬修法，將憲法裁判修入公投法，害台灣在民主世界再次丟臉，但憲法規定，憲法裁判為大法官的憲法職權，屬於司法權核心，立法若修法侵犯司法核心，當然違憲無效！他直言，只有三大犯罪前科的傅崐萁，才想得到這種自絕民主世界的害台公投修法，「想再次害台灣在世界民主國家前丟臉！」

