不滿戀情被阻止！巴西17歲女「午餐加老鼠藥」想毒死父母 表哥誤食送醫

巴西一名少女在準備午餐時偷偷在食物裡加入老鼠藥，想讓父母吃下肚。（圖／翻攝自Polícia Militar de Minas Gerais）

巴西一名17歲少女因為父母不讓她和男友見面，心懷不滿在家人的午餐裡加入老鼠藥，幸好36歲表哥吃下食物後發現味道怪怪的，告訴少女父母後，才及時阻止悲劇發生，目前少女已遭警方逮捕。

綜合外媒報導，巴西米納斯吉拉斯州新塞拉納市（Nova Serrana）一名17歲少女不滿父母阻止她與男友見面，因此1月7日準備家中的午餐時，她在餐點中加入老鼠藥，想讓35歲母親和41歲父親吃下去。

當時少女的36歲表哥先開始用餐，但才吃一口就覺得味道不對，立刻停止進食並告知其他家人，因此少女的父母並未吃下投藥的食物。後來，表哥被送往醫院接受洗胃治療，目前仍在住院觀察中，狀況穩定。

警方表示，在3份餐點中皆有發現黑色小顆粒，少女向警方供稱，黑色小顆粒是家裡原本就有的老鼠藥，並表示因為父母長期反對她與男友交往，當天凌晨又因她未經允許外出而爆發激烈爭吵，一時情緒失控下才會投藥在食物裡。

目前警方已採集食物與毒藥樣本，並送交實驗室分析，而少女涉嫌謀殺未遂，已在律師陪同下接受調查，後續將交由司法處置。

