不滿手機被沒收！高職生狂刺母20刀 聽二審判決當場狂抖

桃園一名陳姓高職生，因不滿母親沒收手機，在2024年6月間持利器刺向母親超過20處，造成其送醫不治。桃園地方法院國民法官法庭判處陳男有期徒刑19年10月，可上訴，不過今（3日）台灣高等法院駁回，仍判處他有期徒刑19年10月，陳男當場渾身發抖。

2024年6月1日，陳男於桃園市八德區住家廚房拿取利器，隨後朝躺在床上的母親頭部、左頸、胸部、腹部等多處部位猛烈刺擊，並以客廳電話撥打119報案稱「遭母攻擊」，救護人員到場後緊急將母親送醫，最終因傷重不治身亡。

而案發當日，陳男因升學與生活問題欲與母親討論，母親卻表示「什麼都不想聽、不想處理」，感到被冷落、否定，加上認為自己長期處於被控制、被不信任之狀態，當天手機又遭到沒收，最終情緒失控，因此犯案。

陳男被診斷具有反社會型人格障礙症、自閉症類群障礙症、適應障礙症，自小與母親相依為命，而母親多次手寫紙條，提醒兒子定時吃藥，鼓勵「好好活下去」。

國民法官認為陳男行兇手段殘忍、多次針對要害部位，並無情堪憫恕之處，不予減刑，重判有期徒刑19年10月，案件上訴第二審；高等法院二審於3日宣判，駁回上訴，維持19年10月的刑度，陳男聽到判決後，當場身體不斷顫抖。

