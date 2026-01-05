不滿拆公館圓環！台大生舉蔣萬安「黑白照」遭送辦 北檢處分不起訴

台大城鄉所學生彭軍皓去年因不滿拆除公館圓環，於抗議活動中舉蔣萬安「黑白照」，並高呼「請瞻仰蔣公遺容」等標語，被台北市警察局中正二分局，依恐嚇罪嫌送辦。 圖：翻攝自公館圓環守環行動臉書

[Newtalk新聞] 北市府去年9月13日拆除公館圓環，引發地方居民不滿，到場聚集抗議。其中發起抗議活動的負責人台大城鄉所學生彭軍皓，舉起市長蔣萬安「黑白照」，並高呼「請瞻仰蔣公遺容」等標語，被台北市警察局中正二分局，依恐嚇罪嫌送辦。北檢今日指出，彭男等人並無具體惡意，蔣萬安本人也未提告，犯罪構成要件不足，因此處分不起訴。

北市府去年拍板拆除公館圓環，並於9月13日凌晨開始動工。台大城鄉所學生、同時也是行動發起人的彭軍皓，主張反對拆除公館圓環、反對填平公車地下道，於施工前一天9月12日發起「守護公館圓環」活動，並與李姓女子手舉台北市長蔣萬安黑白照片，高呼「請瞻仰蔣公遺容」、「民意也跟著蔣萬安還有公館圓環一起死了」等標語，被中正二分局依恐嚇罪嫌送辦。

事後北檢依彭、李二人供述內容，與員警現場蒐證錄影畫面及直播譯文綜合判斷不起訴。檢方指出，雙方衝突起因於對圓環拆除過程持有不同意見，被告以行動表達自身具體想法，並未對蔣萬安作出涉及生命、身體、自由、名譽或財產之具體惡害通知，主觀上亦不具恐嚇犯意，加上蔣萬安本人迄今並未報案或提告遭受恐嚇，更顯示本案欠缺恐嚇之客觀事實，因此認定罪嫌不足，處分全案不起訴。

此外，另一蘇姓女碩士不滿市府拆除公館圓環政策，於去年8月28日、29日，刻意將汽車及機車停放於公車專用地下道前方堵路，並在車輛上張貼「反拆公館圓環」、「盼能傾聽民意」、「反對填平地下專用道」等標語，導致行經該處的公車被迫繞道、交通壅塞，涉嫌公共危險罪。檢方考量她已坦承犯行、無前科，5日予以緩起訴1年，並命其向公庫支付3萬5000元。

