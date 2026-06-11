不滿拒幫開門"挾怨報復" 中和女"縱火燒鄰居傘"被逮

社會中心/張景涵、劉毓琦 新北報導

公寓火警，燒毀一把傘，一查之下，竟然是鄰居縱火！這個月六號，新北市中和發生一起公寓火警，住戶回家時，發現大門燒到焦黑，掛在門上的雨傘被燒毀，警方獲報調查，發現竟然是同一棟樓的婦人縱火，她宣稱，不滿被害人之前不幫她開公寓大門，因此放火洩憤，接著提水滅火。

雙手被警方上銬，帶回派出所偵辦，因為眼前這名女子，涉嫌縱火、燒毀鄰居雨傘。掛在鐵門上的傘，被燒到只剩下骨架，藍色的傘布已經全毀，而周遭也都是燒焦痕跡，地板上還有一灘水，屋主王姓婦人回家，看到門口被燒成這副模樣，嚇了好大一跳，立刻報警處理。附近住戶：「他回來的時候，他就看到他們家雨傘有被燒到，對啊他可能就請他兒子報案吧，然後警察有過來啊。」

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不滿拒幫開門挾怨報復！ 中和女「縱火燒鄰居傘」被逮

不滿拒幫開門挾怨報復！ 中和女「縱火燒鄰居傘」被逮（圖／民視新聞）









好端端的傘怎麼會起火燃燒？事發在新北市中和區，警方循線追查發現，原來是日前王姓婦人拒絕幫忘記帶鑰匙的黃姓鄰居開門，對方懷恨在心，這個月6日，趁著她外出買東西時，拿著打火機點燃掛在住家外的雨傘，接著，再自己拿水來滅火。實際回到公寓，可以看到公共空間狹窄，當下若火勢延燒，不只會波及左鄰右舍，甚至還有可能害得自己住家也跟著遭殃。





不滿拒幫開門挾怨報復！ 中和女「縱火燒鄰居傘」被逮

不滿拒幫開門挾怨報復！ 中和女「縱火燒鄰居傘」被逮（圖／民視新聞）





中和警分局國光派出所副所長顏建邦：「經本分局調閱周邊監視器及查訪後，迅速鎖定犯嫌當場依法逮捕。」

不滿鄰居不幫忙開門，就縱火燒雨傘，這下不只解決不了問題，鄰里糾紛恐怕也會隨著這把火，越燒越旺。





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