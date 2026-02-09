不滿拖吊費價格 民眾國道推車至平面道路

員警要故障車駕駛趕緊移車，因為現場位於國道8號東向安定路段。畫面中男子疑似不滿拖吊車業者所報的2400元拖車費用，自行將車從中線推到路肩後，再一路推到約15公尺遠的平面道路。

拖吊車業者表示，「之前我們後續還停在他後面，協助他警戒，怕後面的車要撞上來，如果是用拖的話，高速公路用拖的話是1500啦，然後用載的是加900這樣，共計2400起跳。」

拖吊業者無奈的說當下有解釋，收費標準按照中央規定辦理，還是被對方辱罵，但是車輛故障停在國道，為了安全還是協助警戒。

國道警新市分隊分隊長黃士原指出，「擺設故障標誌距離僅約10餘公尺，不符合道交條例車道上，應距離100公尺之規定。」

雖然駕駛或乘客把故障車輛，推到不妨礙交通處所，依現行法規不違規，但是駕駛沒有即時移動車輛，且擺設故障標誌距離太近，已違反相關條例。

民眾說道，「高速公路上車來來往往，這是高速啊。」、「我覺得太危險了，還是要顧慮到其他駕駛人的安全，自己的安全也要顧慮到啊。」

讓駕駛有所依循，高公局也公告收費標準，一般小客車里程數10公里以內、底盤高於15公分，新車價值小於200萬元，收取1500元拖吊費，也會視情況收取現場作業費900到4000元不等，依據車子衝到上下邊坡、後輪破損或低底盤等特殊車輛等3種類別收費。

民眾擔心收費不透明情有可原，只是國道上車速快，還是建議安全為重，尋求專業協助。