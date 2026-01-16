不滿提分手砍死女友 彰化男子判無期徒刑定讞

（中央社記者林長順台北16日電）彰化縣賴姓男子不滿鄭姓女友提分手，夥同張姓男子持西瓜刀到芭樂園砍死鄭女，一、二審依殺人罪判處賴男無期徒刑、張男3年6月徒刑。最高法院14日駁回賴男上訴，全案定讞。

根據判決，賴男與鄭女原為男女朋友關係，2人合夥經營芭樂集貨場，張男是賴男的助手。民國112年間，鄭女向賴男提出分手，賴男認為鄭女沒有把芭樂集貨場的財務處理清楚，且覺得自己被利用，如果與鄭女分手後，自己將一無所有。

賴男於112年12月7日上午開車搭載張男到鄭女承租、位於彰化縣溪州鄉的芭樂園，賴男推倒鄭女後，由張男綑綁鄭女雙腿，賴男持西瓜刀朝鄭女揮砍26刀，其中有19道砍傷深度超過1公分。

賴男砍殺鄭女後，又持西瓜刀毀損鄭女自小客車，之後賴男聽見鄭女開擴音講電話求救的聲音，再次返回現場奪走鄭女手機，隨後開車離開果園。鄭女事後送醫急救，仍因刀刃砍傷造成大量出血，導致低血容性休克而死亡。

法院一、二審依殺人罪判處賴男無期徒刑，褫奪公權終身，張男有期徒刑3年6月。賴男不服提起上訴，最高法院14日駁回上訴，全案定讞。（編輯：黃世雅）1150116