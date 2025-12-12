不滿提名制度基層連署召開臨時黨代表大會 民眾黨：程序公開透明

民眾黨主席黃國昌（中）今日表示，民眾黨中央委員會與選對會都是按照今年8月黨代表大會所通過的提名條例，按照程序公開透明進行。（民眾黨提供）

原有意披民眾黨戰袍參選2026新北市三重、蘆洲市議員的李友宜，30日上午宣布退出民眾黨，引發黨內茶壺風暴，有黨代表發動連署呈請黨中央召開臨時黨代表大會，呼籲改革讓制度重回正軌；民眾黨主席黃國昌今(12)日表示，民眾黨中央委員會與選對會都是按照今年8月黨代表大會所通過的提名條例，按照程序公開透明進行。

黃國昌表示，黨秘書長周榆修有向他報告，有黨代表連署要到大巨蛋開黨代表大會，但黨代表僅151位、且大巨蛋不能舉辦政治活動，會按照制度辦理。

廣告 廣告

他強調，民眾黨中央委員會與選對會都是按照今年8月黨代表大會所通過的提名條例，按照程序公開透明進行；選區秉持「先易後難」原則，提名相當順利，黨內每一波提名都會公告，且以議員提名時程來看，民眾黨早於藍綠兩黨開始起跑，仍會按照既定步伐繼續前進。

昨日民眾黨發言人張彤也回應，尊重每位黨代表行使權力，黨內交流、討論多元意見，也一直是我們重視的民主價值，同時重申民眾黨的選舉提名制度公開、透明、公平，就連現任議員都無「優先提名權」，所有提名流程都明確公告於官網，因此任何地方、任何選區、任何人絕對沒有特權，更沒有特殊待遇，將堅持公平初選機制，推出最優秀的人選回應民意期待。

【看原文連結】