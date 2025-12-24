不滿提名陳素月選彰化縣長退選對會？陳茂松否認「沒講過的事怎麼寫成這樣」：總統聽到也嚇一跳！

民進黨選對會確定提名綠委陳素月為彰化縣長人選，但卻傳出正國會選對會成員陳茂松不滿擬退出選對會。陳茂松今（24）日受訪時直言，自己都沒講過的事情，怎麼會寫成這樣，「賴總統聽到我說要辭也嚇一跳，我自己也老實跟總統說，不會說絕對辭不辭，沒這回事，還有很多問題在研究。」另外，正國會綠委黃秀芬也發文表示「類初選已經翻頁，支持陳素月團結勝選」。

媒體今日報導，彰化縣長提名進行「類初選」由新系立委陳素月勝出，正國會立委黃秀芳落馬，同派系選對會代表、中常委陳茂松不否認「擬退出選對會」，因為無法接受這份民調。

對此，陳茂松下午在中執會後受訪表示，他只是說民調應該早上開封，當天為何下午才開，只是簡單講兩句而已，他自己都沒講過的事情，怎麼會寫成這樣？「賴總統聽到我說要辭也嚇一跳，我自己也老實跟總統說，不會說絕對辭不辭，沒這回事，還有很多問題在研究。」

陳茂松並說，當然心裡認為選對會有一些可以改進之處，大家都知道他很直接，他在選對會六連霸、沒有缺席過任何一次會議，「自己只是情緒來了說一句，寫成要辭職，有那麼嚴重？」彰化結果出來、總統核定後他絕對配合黨，但有狀況、該質疑他也會質疑。

另外，黃秀芳今日在臉書發文，表示「這次的類初選已經翻頁」，民進黨上午召開選對會確定徵召陳素月為縣長參選人，「秀芳表達支持，也希望黨內團結贏得最後勝選！」

陳茂松回說「上禮拜也是啊！」當時就問有沒有異議、有沒有問題，如果都沒有就都配合，其他徵召權力在主席，黨決定如何就照黨的決策走，「又沒什麼事，突然蹦出一個我要請辭？很怪啦！」天道酬勤、人道酬誠，面對黨員要有誠意也要誠實。

民進黨發言人吳崢在今日中執會後記者會則說，選對會中委員確實有對彰化縣長提名環節進行討論，但最後的會議結論達成一致的決議，討論都是會議中的正常互動。

（圖片來源：三立新聞、放言記者拍攝）

