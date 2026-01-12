不滿提名黑箱退黨？黃國昌批媒體「亂寫」 蔡志堅：沒有憤怒離開

新竹市樹下里里長蔡志堅。 圖：翻攝蔡志堅臉書

[Newtalk新聞]

新竹市樹下里里長蔡志堅日前宣布退出民眾黨，將以無黨籍身分參選新竹市香山區市議員，民眾黨近期陸續已有4位黨員宣布退黨，傳出因對黨內初選民調、規則不滿，蔡受訪也說，「絕對有下一波退黨」。民眾黨主席黃國昌昨受訪斥媒體報導「亂寫」，並強調黨100%全民調，「請問還有比這個更公平的方式嗎？」蔡志堅發文表示，自己退黨並非外界渲染的不滿或憤而離去，他是基於現實考量。

蔡志堅於臉書發文指出，事實上，黃國昌與他曾經面對面、理性且坦誠地深入溝通。在那次會談中，他也清楚表達了自己希望參選的意願，並說明自己對地方服務與公共事務的長期規劃與想法。整個過程並沒有情緒衝突，更沒有外界所渲染的「不滿」或「憤而離去」。

廣告 廣告

蔡志堅說，他同時也向黃國昌說明，「我不選擇參加黨內初選，並非否定制度，而是基於現實考量」。黨內初選需要相當長的時間與程序，但地方的需求與選民的期待，並不會因此停下腳步。為了不讓時間空轉、也為了能更早、更直接地面對選民，他選擇以無黨籍身分參選，這是一個深思熟慮後的決定。

蔡志堅稱，政治不是情緒的宣洩，而是責任的選擇。這條路並不輕鬆，但他願意承擔，也願意為自己的選擇負責。無論身處什麼位置、是否隸屬任何政黨，他始終把「地方需要」與「人民期待」放在最前面。未來，也將持續以同樣的態度，踏實走在基層、傾聽民意、解決問題。無黨籍，不代表沒有立場；不參加初選，也不代表逃避競爭。他選擇用最直接的方式，向人民負責、也向自己負責。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

賴社宅承諾跳票 藍黨團點名劉世芳下台

竹市里長質疑黨內初選機制退黨 黃國昌：有比全民調更公平方式？