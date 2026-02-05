不滿擋軍購 鄭麗文訪美恐遭冷處理

美國參議員近期陸續發文施壓國民黨處理1.25兆軍購特別預算。（本報資料照片）

美國參議員近期陸續發文施壓國民黨處理1.25兆軍購特別預算，熟悉華府的國民黨人士接獲相關消息，指華府方面不滿國民黨持續杯葛軍購預算，而國民黨主席鄭麗文又積極在準備鄭習會，華府觀感不佳；鄭麗文曾說「先陸後美」，再這樣下去，鄭麗文華府行恐遭冷眼對待；而先鄭麗文一步訪美的台中市長盧秀燕也躲不掉軍購問題，勢必會遭美方連番拷問。

美國參議院軍事委員會主席韋克爾，以及民主黨參議員蓋耶哥近期接力發文，要求台灣立法院在野黨審慎思考國防特別預算。國民黨方面認為美國參議員受到民進黨片面消息影響而誤解，國民黨並沒有反軍購，只是反對凱子軍購，並反斥民進黨不願幫軍人加薪。

廣告 廣告

儘管國民黨認為立場站得穩，不過藍營知美人士透露，華府早在這些參議員發文前就透過管道警告國民黨。該人士指出，華府方面的消息預告了兩件事，一件事是美國國會議員將會出手施壓在野黨立院黨團，另一件事則是警告恐危及鄭麗文訪華府行程，而其中一件已經應驗。

黨內人士直言，國民黨立院黨團在立法院力阻軍購付委，在這樣的情況下，黨中央又積極與大陸聯繫，想努力促成鄭習會，這給華府帶來負面的觀感，鄭麗文想要「先陸後美」，但可能的結果恐怕會變成，去完鄭習會後，去華府恐被冷眼對待。

華府智庫哈德遜研究所資深研究員許毓仁認為，據他在華府的觀察，國民黨對軍購的態度，確實可能會影響未來任何黨政高層訪華府時，美方接見的態度。

旅美學者翁履中表示，美國是自由國家，鄭麗文想訪華府，美國行政部門仍會協助，但可能僅是行禮如儀，能見到誰？或能取得什麼成果？美方也在觀察國民黨表現；但近期在華府的氛圍，對國民黨就是沒什麼正面的消息，他更直言，「美國現在對國民黨形象很不好」。

盧秀燕預計3月先鄭麗文一步訪美，盧秀燕將此行定位為城市交流，不過知情人士表示，盧秀燕此行「軍購」將是必考題，「智庫都已經磨刀霍霍了」。翁履中研判，美國智庫一定會問盧秀燕對軍購的立場，是否支持現在黨中央對軍購的態度，盧自己對軍購的看法又是什麼，盧訪美一定得準備好相關題目。