不滿擋鏡頭被提醒竟打記者！鄭麗文幕僚遭開除止血

政治中心／綜合報導

去年國民黨主席鄭麗文南下高雄，參加黨慶活動，身旁圍繞許多媒體記者，沒想到幕僚林益諄，因不爽電視台攝影遮擋到他的鏡頭，竟與對方大打出手，事情傳到黨中央，還驚動到立法院長韓國瑜辦公室幕僚居中協調，不過，目前傳出林益諄已遭黨中央開除止血。

國民黨主席鄭麗文，去年參加高雄市黨部黨慶，在場諸多媒體南下拍攝，但原本以為是個值得慶祝的日子，沒想到卻發生鄭麗文幕僚打記者事件，而這個關鍵人物就是他。國民黨前文傳會副主委林益諄（2020.05.04）：「同為是基隆人六年級生，有這樣一個成就的朋友並不多啦。」

自拍棒3度擋記者鏡頭被警告 鄭麗文幕僚林益諄竟爆氣打記者

出手打人的就是基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄。（圖／翻攝自林益諄臉書）出手打人的就是基隆前議長宋瑋莉兒子林益諄，當時林益諄作為主導鄭麗文短影音創作的主要操盤手，也跟著南下，在活動中林益諄多次手拿自拍棒拍攝鄭麗文，卻擋到電視台記者的鏡頭，傳出3次被攝影警告不要擋到鏡頭，沒想到卻引來林益諄不悅，上前去架該攝影拐子，雙方還一度扭打，嚇壞旁人。國民黨發言人牛煦庭：「我們在第一時間，其實就已經做了提醒，要求我們的同仁，一定要注意工作的分際，至於黨內戰力的整合部分，我們一直都在做溝通，跟做合適的檢討。」

雖然黨中央表示，第一時間就有動作，不過動手打媒體風波，甚至驚動立法院長韓國瑜辦公室幕僚居中處理，試圖舉辦"和解宴"，最後因時間喬不攏作罷，但最新消息指出，林益諄已遭黨中央開除，捲鋪走人，改由資深媒體人尹乃菁接任文傳會副主委。

自拍棒3度擋記者鏡頭被警告 鄭麗文幕僚林益諄竟爆氣打記者

益諄已遭黨中央開除，捲鋪走人。（圖／民視新聞）民進黨團幹事長鍾佳濱：「我們還是認為，媒體自由，新聞報導的體制的維護，是民主國家，必須要共同維持的。」鄭麗文出任主席以來風波不斷，沒想到自家人在外也出包，不免讓人質疑，鄭麗文的領導統御出了什麼問題？

