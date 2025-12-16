不滿擦肩起口角！醉男竟揮刀狂刺遭逮 路人血流滿地緊急送醫

席姓男子酒後失控，竟因擦撞就揮刀砍向路人，被警方當場壓制逮捕。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區16日發生殺人未遂案，席姓男子晚間7時許步行經過新海路109巷口，與陳姓男子發生擦撞，雙方爆發口角，席男竟拿出隨身攜帶的折疊刀刺向陳男，陳男腹部和腿部中刀，當場血流滿地，緊急送醫後已無生命危險，席則遭當場逮捕，全案依殺人未遂罪偵辦。

據了解，席男步行經過該路口，與陳男擦肩發生碰撞，而陳男不滿碎念，席男則是酒後情緒失控，拿出折疊刀刺向陳男的腹部和腿部，被害人身中2刀，在現場留下大片血跡，場面怵目驚心。

而新海派出所員警剛好在附近處理交通事故，聽聞民眾尖叫立刻趕抵現場，將席壓制逮捕，救護車到場後連忙送陳男到亞東醫院救治，所幸傷勢不深，經急救後已無大礙，警方則將席帶回調查，全案依殺人未遂罪偵辦。

◎喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

