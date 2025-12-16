不滿攔查對員警比中指罵「神經病、變態」結果慘了

台中謝姓民眾不滿騎UBIKE被員警盤查，罵員警「神經病、變態」，還對員警比中指，除賠2萬和解，台中地院判妨害公務罰金3千元。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中謝姓民眾，今年5月騎UBIKE使用手機、搖搖晃晃遭員警攔查，謝民不爽除拒絕接受酒測，還罵員警「神經病、變態、媽的」，後來在支援警力勸說下雖接受酒測並通過，但員警要離開時又對員警比中指辱罵，當場遭逮捕送辦，台中地院審理時謝民坦承犯行，公然侮辱部分並和員警以2萬元達成和解撤告，不過妨害公務罪，仍判罰金3仟元。

台中地檢署調查，謝姓民眾今年5月10日凌晨3點多，騎乘UBIKE沿北區進化路行駛，因邊使用手機邊騎乘腳踏車，且行車不穩、左搖右晃，剛好有員警巡邏經過發現攔停盤查，要求接受酒測，謝民不但拒測也不願提供身分證號碼，還辱罵員警「神經病、變態、媽的、媽的你是神經病是不是，他媽今天遇到你真衰」。

支援警力到場後，在其他員警勸說下，謝姓民眾才答應接受酒測，並通過測試，不過當員警準備離開時，謝姓民眾又對員警比中指，員警當場依妨害公務及公然侮辱現行犯逮捕送辦。

台中地檢署調查時，謝民矢口否認有何妨害名譽、妨害公務等犯嫌，辯稱當時只是騎腳踏車，員警硬要盤查，覺得很冒犯，員警可以柔性勸導就好、只是合理保護自己，公然侮辱是員警逼他的。

台中地院審理時，謝民改口坦承犯行，法官審酌他未能控制言行，明知員警正在執行公務，竟以以言詞及舉動侮辱員警，蔑視國家公權力正當執行，並損及警員執行職務的尊嚴，考量其坦承犯行，並和員警以2萬元達成調解，依妨害公務侮辱公務員罪，判罰金新台幣3仟元。

