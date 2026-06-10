不滿收1400超速罰單！屏東男怒砸測速照相 下場慘了

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

屏東潘姓男子不滿被開超速罰單，怒砸測速照相。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 屏東縣內埔鄉壽比路，交通隊去年7月起設置測速照相機，潘姓騎士日前騎機車超速被開罰1400元，因不滿被開罰單憤而持路邊石頭砸毀測速照相，警方獲報後展開調查，迅速查獲涉案60歲潘姓男子到案，全案依毀損公物罪偵辦，警方也將依法追究相關責任及求償。

內埔鄉壽比路段固定式測速照相機遭砸毀，警方逮獲60歲潘姓男子到案，供稱日前騎乘機車行經內埔鄉壽比路段時，因該路段限速40公里，被開一張1400元的罰單，5日再度經過該路段突然情緒失控，才會拿路邊石頭狠砸測速照相機。

廣告 廣告

警方指出，遭毀損的測速照相機係依臺灣銀行共同供應契約標準採購設置，於2025年7月完成建置，新設成本約新台幣165萬元，本次遭破壞後，初步估計維修費用約需1萬5,000元，後續除依法移送偵辦外，也將向犯嫌追償相關損失。

內埔鄉壽比路段於去年共發生156件交通事故，其中多數涉及機車事故，同時因鄰近國立屏東科技大學，往來車流頻繁，為降低事故發生風險、保障學生及用路人安全，警方經評估後認為有必要加強速度管理，因此設置固定式測速照相設備。

警方強調，測速照相設備主要目的在於提醒駕駛人遵守速限、減少交通事故發生，而非單純取締開罰。任何破壞公共設施行為均已觸法，除須負擔刑事責任外，也可能面臨民事求償。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台中海線大停電！7座變電所停擺 號誌失靈一度交通大亂

保險業務員揪團假車禍、真詐保！靠PRP療程狠削200萬 23人遭起訴