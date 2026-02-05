不滿政府未依法編列退休金 逾2千名退休警消怒告政府
立法院去年三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，然而政府卻未編列相關預算，導致退休警消人員每月少數千元退休金。民眾黨主席黃國昌今（5）日率領前內政部消防署副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文，以及上百位退休警消人士赴台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，並高喊「護警消尊嚴！賴清德還錢！」
黃國昌指出，今天跟過去數十年奉獻自己青春守護社會治安，在每個大大小小火場出生入死的警察前輩、打火英雄，站在台北高等行政法院前面，要爭的不僅僅是個人權益，也不是個人尊嚴，而是捍衛中華民國的民主與法治。
黃國昌表示，今年1月6日，自己跟警消代表一起在民眾黨中央黨部舉行記者會，要為所有退休的警消同仁們提起這一場團體訴訟，到1月23日截止收件短短時間湧入大批警消同仁，總共提起訴訟的人數在短短時間中超過2,000人。「這是民國有史以來對政府提起訴訟人數最多、規模最大的一場。」
黃國昌說，自己相信沒人可以理解，為什麼有一個政府可以在國會三讀通過、總統公布法律以後，可以選擇擺爛、雙手一攤，就是不編預算、不給錢；從來沒有想像過今天這個政府會如此獨裁、惡霸，把法治國的原則以及國家應該負的義務，全部踩在腳底下。
黃國昌強調，今天這場團體訴訟要讓賴清德政府知道，中華民國的法治不是賴清德說得算，所有警消同仁合法的權益及尊嚴，不允許民進黨政府任意踐踏。今天在法院提起團體訴訟僅是爭取權益的第一步，自己希望賴清德知錯能改、迷途知返，不要等到要退休的警消無法享受退休生活，還要上法院，才能讓這個國家誠實面對應該負起的責任。
謝景旭表示，台灣災害頻仍，每一通報案電話都是一次攸關警消生死的危險任務。根據統計，警消人士的平均壽命較一般公務員少5至10歲，罹癌風險更較一般民眾多9％、罹癌死亡風險更多14％，不少退休警消目前實際生活開支更早已入不敷出。他強調，反對不公平的改革、相信法治會還公道，給予退休警消應有的權益、保障合理安穩有尊嚴的退休生活，是賴清德政府的責無旁貸的責任。
耿繼文指出，根據官方統計，警消人員是因公傷亡比例最高的就業族群。反觀行政院將提高農民年金，為何同一個國家會有兩套標準？警消人員有做錯事或違法嗎？還是殺人放火作奸犯科？否則賴清德政府為何要遂行如同共產黨般的階級鬥爭，苛扣警消人員退休金？若行政院的怠惰擺爛，淪為公務人員上行下效，台灣該如何進步發展？民進黨政府「該發就發、該給就給」，賴清德總統更不該延續蔡英文政府的錯誤年金政策，繼續為前朝政府揹負黑鍋。
川普重視台美2政策！前藍委曝華府訊號：選民會記得哪個黨製造風險
藍白已10度將軍購特別條例卡在立法院程序委員會。前國民黨立委許毓仁今（5）日說，美國總統川普本人高度重視軍購、台美貿易關稅協定這兩項政策，台灣國會若反對，關稅恐被提高到40%；他指出，選民不會細分責任歸屬，只會記得哪個黨被視為製造風險的一方，這對台灣只有壞處，沒有好處。
出國前快檢查！護照空白頁、蓋錯章恐「無法出境」
政治中心／王云宣、吳志恆 台北報導民眾黨日前正式宣佈徵召黨主席黃國昌，參選新北市長，今天上午，他會同大批退休警消人員，現身台北高等行政法院，提起「行政訴訟」，指控行政院針對去年三讀通過的警察人員人事條例修法，尚未編列預算，對此民進黨立委反嗆，相關預算早已送交釋憲。大批退休警消2/5上午現身台北高等行政法院提起＂行政訴訟＂ 指控行政院未依據警察人員人事條例修正案編預算（圖／民視新聞）民眾黨主席黃國昌，出面聲援退休警消，獲得熱烈支持，超過3百名退休警消，來到台北高等行政庭，要提起團體訴訟。民眾黨主席黃國昌：「提起訴訟的人數，已經超過2千人，我們在立法院，三讀通過了，警察人員人事條例35條的修正案，為什麼有一個政府，可以在國會三讀法律通過，總統公布法律之後，竟然可以選擇擺爛。」退休警察人員協會總會長耿繼文：「我警察工作42年，他不算我42年，只算我35年，我（年金）最高上限8折也不能恢復，我只有7折7折多，78.25%，大部分的人都在70%上下，能夠到80%的沒幾個人啊，可是（政府）對外宣稱，你們可以回到8成。」民眾黨和3百多位退休警消集結台北高等行政法院外 高呼訴求口號（圖／民視新聞）民眾黨號召退休警消，提起團體訴訟，遭解讀是在搶警消選票，尤其民眾黨聲稱，警察人員人事條例修正案，三讀去年就通過，如今指控政府違法不編預算，導致退休警消退休金少領，遭綠營開嗆，修正案窒礙難行，行政院早就聲請釋憲。立委（民）陳培瑜：「黃國昌一定是覺得，現在休會期間，沒有程序委員會可以討論總預算，他非常寂寞非常孤單，他覺得很冷，所以他就自行搭了一個政治舞台，但是我要提醒黃國昌（前）委員，你不要忘記了，相關的預算，行政院已經送釋憲了，我們必須要等到釋憲的結果出爐之後，行政院已經說了，如果釋憲結果出爐，該編就會編。」去年立院三讀通過警察人員人事條例修正案 但行政院認為窒礙難行已提釋憲（圖／資料畫面）去年4月公布的修正案，提高警消退休所得替代率，如今擔憂造成財政衝擊，政院提出釋憲，憲法法庭判決尚未出爐，就先被在野做政治操作。原文出處：黃國昌率退休警消提「行政訴訟」 綠營：預算早已聲請釋憲 更多民視新聞報導黃國昌批谷立言「介入台灣內政」遭轟！AIT回應「真實立場」全曝光黃國昌指谷立言態度與華府落差大！他酸：以為一樣有「兩顆太陽」？AIT「機智回應」黃國昌！周軒大讚：罵人不帶髒字