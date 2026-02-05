不滿政府未依法編列退休金 逾2千名退休警消怒告政府

台灣民眾黨主席黃國昌5日率上百位退休警消人員，赴台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟。（圖／民眾黨提供）

立法院去年三讀通過《警察人員人事條例》第35條修正案，提高退休警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員所得替代率，然而政府卻未編列相關預算，導致退休警消人員每月少數千元退休金。民眾黨主席黃國昌今（5）日率領前內政部消防署副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文，以及上百位退休警消人士赴台北高等行政法院遞狀提起團體訴訟，並高喊「護警消尊嚴！賴清德還錢！」

黃國昌指出，今天跟過去數十年奉獻自己青春守護社會治安，在每個大大小小火場出生入死的警察前輩、打火英雄，站在台北高等行政法院前面，要爭的不僅僅是個人權益，也不是個人尊嚴，而是捍衛中華民國的民主與法治。

黃國昌表示，今年1月6日，自己跟警消代表一起在民眾黨中央黨部舉行記者會，要為所有退休的警消同仁們提起這一場團體訴訟，到1月23日截止收件短短時間湧入大批警消同仁，總共提起訴訟的人數在短短時間中超過2,000人。「這是民國有史以來對政府提起訴訟人數最多、規模最大的一場。」

黃國昌說，自己相信沒人可以理解，為什麼有一個政府可以在國會三讀通過、總統公布法律以後，可以選擇擺爛、雙手一攤，就是不編預算、不給錢；從來沒有想像過今天這個政府會如此獨裁、惡霸，把法治國的原則以及國家應該負的義務，全部踩在腳底下。

黃國昌強調，今天這場團體訴訟要讓賴清德政府知道，中華民國的法治不是賴清德說得算，所有警消同仁合法的權益及尊嚴，不允許民進黨政府任意踐踏。今天在法院提起團體訴訟僅是爭取權益的第一步，自己希望賴清德知錯能改、迷途知返，不要等到要退休的警消無法享受退休生活，還要上法院，才能讓這個國家誠實面對應該負起的責任。

謝景旭表示，台灣災害頻仍，每一通報案電話都是一次攸關警消生死的危險任務。根據統計，警消人士的平均壽命較一般公務員少5至10歲，罹癌風險更較一般民眾多9％、罹癌死亡風險更多14％，不少退休警消目前實際生活開支更早已入不敷出。他強調，反對不公平的改革、相信法治會還公道，給予退休警消應有的權益、保障合理安穩有尊嚴的退休生活，是賴清德政府的責無旁貸的責任。

耿繼文指出，根據官方統計，警消人員是因公傷亡比例最高的就業族群。反觀行政院將提高農民年金，為何同一個國家會有兩套標準？警消人員有做錯事或違法嗎？還是殺人放火作奸犯科？否則賴清德政府為何要遂行如同共產黨般的階級鬥爭，苛扣警消人員退休金？若行政院的怠惰擺爛，淪為公務人員上行下效，台灣該如何進步發展？民進黨政府「該發就發、該給就給」，賴清德總統更不該延續蔡英文政府的錯誤年金政策，繼續為前朝政府揹負黑鍋。

