不滿政院拒編預算 藍力挺退休警消集體訴訟

▲國民黨今開記者會，全力支持退休警消捍衛權利，提出共同訴訟。（圖／國民黨提供）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高退休警消所得替代率，但民進黨政府至今未編列相關預算，退休警消將對行政院提集體訴訟，國民黨今（9）日也開記者會全力聲援，文傳會主委吳宗憲表示，警消人員一輩子勸導人民守法，退休後卻要面對不守法的政府，嚴重破壞人民對國家的信任。面對毫無正義的政府，國民黨將免費提供律師等各項支援，全力支持退休警消捍衛權利，提出共同訴訟。

吳宗憲表示，請民進黨政府不要忘了，警消是如何在用生命保護人民，警消一輩子為國家犧牲奉獻，到老了國家卻把他們當做免洗筷。員警經常勸人民守法，但退休後面對的卻是不願意守法的政府，讓人情何以堪，嚴重破壞人民對國家的信任。

吳宗憲強調，民進黨政府現在是吵不贏就叫側翼攻擊，法律講不贏乾脆直接不遵守法律。他呼籲收到退休審定函的退警們儘速依據退警總會的建議提復審，保障自己的權益。另外，也會打一般給付之訴，請大家備好相關資料交退警協會，由協會跟國民黨對口。至於律師費的部分，國民黨已成立司法正義律師團，將負擔律師費用。

吳宗憲表示，民進黨政府對美軍購無上限，對美關稅毫無底線，卻對國人斤斤計較，此時必須要有人挺身而出維護正義。他強調「民為貴，社稷次之，君為輕。」呼籲政府回頭想一想，人民才是最重要的。

前立委游毓蘭表示，當國家的守護者發現自己拼命換來的契約保障，竟被政府隨意撕毀，當年輕人看到前輩們退休後的處境，又如何去相信這個國家？行政院扣的不是每月幾千塊的退休金，而是臺灣的國家信用、法律尊嚴以及下一代對於公職的信任。

游毓蘭鄭重要求法律必須執行，承諾必須兌現，更要停止對軍公教警消制度性的霸凌。「如果行政院持續藐視國會，踐踏法制，我們將不再沉默，會用一切合法的方式抗爭到底。」這是為了臺灣的法制，為了中華民國的公平正義。

全國退警總會榮譽總會長耿繼文指出，政府編列高額軍購預算，買的卻是人家淘汰的庫存武器，反觀軍警消用生命奉獻國家，退休了卻沒保障，讓人寒心。他強調，根據新的制度調整警消的退休金，員警部分一年只要20億出頭，民進黨卻對外宣稱要花3000多億，原來是一共計算了50年，完全胡說八道。

「我們沒有對不起國家，是國家對不起我們。」耿繼文指出，民進黨政府太詭詐，逼得退休警消不得已必須提復審與訴訟，但是又一拖經年，呼籲政府應善待為國家付出生命的人。

律師蔣宗佑說明，儘管行政院說已經提出釋憲及暫時處分，但迄今憲法法庭尚未作出暫時處分判決，現在就是有效的法律，行政院申請憲法訴訟，也不是拒絕編列預算的正當理由。呼籲行政院把依法該給的退休金還給辛苦工作一輩子的員警同仁，律師團也會盡最大努力協助大家爭取應得的權利。

