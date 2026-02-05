不滿政院未編預算！逾2千退休警消團體訴訟 黃國昌批「賴帳」：踐踏法治當什麼總統

民眾黨召開「護警消尊嚴！賴清德還錢！」記者會，並協助千名退休警消提到團體訴訟。陳祖傑攝



立法院三讀通過《警察人員人事條例》修正案，提高退休警察、消防等所得替代率，但行政院未編列相關預算。民眾黨主席黃國昌今（2/5）天陪同超過200名退休警消前往台北高等行政法院，正式遞狀提起團體訴訟，他指出，民眾黨受理超過2000件參與團體訴訟申請，是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟，而總統賴清德公然踐踏法治，「當什麼總統？」

針對行政院未編列退休警察、消防等所得替代率相關預算，民眾黨從今年1月6日起，在全國各黨公職及地方黨部受理退休警消團體訴訟書件申請，並在今天由黃國昌、消防署前副署長謝景旭、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文與百位退休警消人士，共同前往台北高等行政法院正式遞狀提起團體訴訟，並高喊「護警消尊嚴！賴清德還錢！」口號，號召退休警消人士一同站出來捍衛權益。

黃國昌表示，這場團體訴訟不僅是退休警消人士爭取個人權益與尊嚴，更是捍衛中華民國的法治與民主之訟，民眾黨受理超過2000件參與團體訴訟申請，「這是有史以來人數最多、規模最大的一次，對當權者提起的團體訴訟。」

黃國昌大喊，他公開保證會陪大家走到最後，直到退休警消人士重拾合法權益。他也要求賴清德出來面對，並批賴「身為一位民主法治國家的總統，竟然敢公然踐踏法治，你當什麼總統？」呼籲賴清德知錯能改、迷途知返。

據了解，這次行政訴訟依照《行政訴訟法》第八條第一項，對考試院銓敘部、行政院、內政部進行提告、請求一般給付之訴，依新發放的退休審定函，要求內政部支付退休金差額。

委任律師賴苡安表示，這次提出訴訟者不乏多位因公受重傷者，呼籲法治機關及承審法官，謙卑面對、速審速決，不要刻意拖延。她表示此次不僅是中華民國有史以來，最大規模民告官給付之訴類型的團體訴訟，更是賴清德從政的最大汙點之一。

謝景旭提到，台灣災害頻繁，每一通報案電話都是一次攸關警消生死的危險任務，根據統計，警消人士的平均壽命較一般公務員少5至10歲，罹癌風險更較一般民眾多9%、罹癌死亡風險更多14%，不少退休警消目前實際生活開支更早已入不敷出。他強調，反對不公平的改革、相信法治會還公道，給予退休警消應有的權益、保障合理安穩有尊嚴的退休生活是賴清德政府的責無旁貸的責任。

耿繼文表示，根據官方統計警消人員是因公傷亡比例最高的就業族群，行政院卻只提高農民年金，為何同一個國家會有兩套標準？他質疑民進黨政府，警消人員有做錯事或違法嗎？還是殺人放火作奸犯科？否則賴清德政府為何苛扣警消人員退休金？

耿繼文呼籲，民進黨政府「該發就發、該給就給」，賴清德更不該延續蔡英文政府的錯誤年金政策，繼續為前朝政府揹負黑鍋。

