不滿教育部修法內容 全教總怒吼廢校事會議

教育部在12日發布修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》(簡稱解聘辦法)，也就是對校事會議的方式做出部分調整。不過，全教總認為相關調整對於濫訴問題並無助益，反而強化程序對立，因此今天(13日)率全國各地教師工會代表在教育部前抗議，要求直接廢除校事會議，還給老師應有的教學空間。

『(現場音)修法不力、製造亂源！投訴武器、毀師滅校！天天開庭、教育凋零！』因不滿教育部12日發布修正《高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法》的內容，全國教師工會總聯合會13日率領全國各地教師工會代表在教育部前抗議，民進黨立委郭昱晴、國民黨立委王鴻薇都到現場表達支持之意。

全教總理事長侯俊良表示，教育部12日的新聞稿都承認目前校園有濫訴及小案大辦的情況，而這次修法條文並未見到有效的過濾機制，反而強化程序對立；同時，條文中也未對冤案賠償與救濟以及濫訴的究責有任何說法。

全教總強調學校不是法院或法庭，他們呼籲廢除校事會議制度，還給校園專業的教學環境。全教總理事長侯俊良：『(原音)教育部應該正視這整個剛剛各代表講的核心問題，應該要來廢除校事會議的調查制度，整個調查制度。我們更呼籲解聘辦法缺少建立輔導先行的機制跟濫訴過濾的門檻，保障教師的防禦權，並且應該盡速提出濫訴究責，怎麼去濫訴要究責以及針對冤案的賠償機制、還有救濟制度，還給校園一個專注教學的環境。』

全台各地教育工會代表也紛紛發言，表達抗議的心聲。不少人對於新制中仍維持全外聘調查員的剛性規定相當不滿，認為校園事務不該找外人裁決；還有校長召集會議卻無表決權，不僅疊床架屋，也讓校長逃逸承擔校園事件的責任。

全教總表示，他們絕對支持汰除不適任教師，但不容忍將正常教育行為妖魔化，現在校事會議制度越改越亂，淪為行政空轉與撕裂親師關係的元凶。他們希望教育部正視核心問題，還給校園一個親師、彼此信任的友善空間。(編輯：宋皖媛)