不滿敬老票漲10元！南投溪頭園區遭塗鴉抗議「欺負老人」 園方：依法追究

園區內多處設施、樹木遭人以麥克筆塗寫抗議。 圖：翻攝自Threads/來源：caneat94fu

[Newtalk新聞] 南投縣鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，自今年1月1日起調整入園管理費與清潔維護費。其中，敬老特惠票從原本30元調漲為40元，引發部分民眾不滿。近日園區內多處設施、樹木遭人以麥克筆塗寫抗議「欺負老人」，園方將依法追究相關責任。

位於南投縣鹿谷鄉的溪頭自然教育園區，自今年1月1日起調整入園管理費與清潔維護費，其中65歲(含)以上長者適用的敬老特惠票，從原本30元調漲為40元，儘管僅調漲10元，仍引發部分民眾不滿。

近期園區內在神木步道沿線樹頭、涼亭樑柱、廁所外牆及土方帆布袋等處，陸續發現遭人以麥克筆塗寫「欺負老人」、「漲價無理」等字句，園區人員清除後仍屢遭塗鴉，已影響園區景觀與公共設施。

園方去年透過官網說明，因應營運成本與維護支出增加，今年元旦起調整溪頭及鳳凰自然教育園區相關費用，其中溪頭自然教育園區全票調漲至250元，優待票為200元、半票130元，敬老特惠票則為40元，整體票價仍屬親民。

園方表示，破壞園區設施及林木的行為，均已涉及違反《森林法》及《刑法》毀損相關規定，園區已完成報案，後續將依法追究相關責任。

