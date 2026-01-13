不滿敬老票漲10元！民眾園內塗鴉控「欺負老人」 溪頭園區不忍出手了

民眾亂塗鴉抗議敬老票漲價10元「欺負老人」。（翻攝溪頭自然教育園區官網）

位於南投鹿谷的「溪頭自然教育園區」擁有大片樹林，敬老票價便宜受到不少長輩歡迎，不過今年元旦起園區將敬老票從30元提升至40元，竟因此惹來民眾不滿，到處塗鴉抗議說「欺負老人」。

台大實驗林管理處的溪頭及鳳凰自然教育園區，因成本上升，宣布今年元旦起調整入園管理費及清潔維護費，其中溪頭自然教育園區全票調漲至250元，優待票變200元；半票130元，特惠票（65歲以上長者）則調整為40元。

溪頭園區為何遭亂塗鴉？

特惠票原本價格30元，沒想到只因調漲10元，竟惹來民眾不滿，用黑色麥克筆在樹木、廁所外、涼亭、沙包等處寫下「漲價無理，欺負老人」抗議。

民眾拿麥克筆在廁所外、涼亭等處抗議漲價，稱此舉是欺負老人。（翻攝溪頭自然教育園區官網）

園區不忍了！ 報案究責

有民眾發文怒斥這種缺德行為，貼文一出被轉到社群及社團，網友紛紛痛批「嫌貴可以在家不要去啊？為什麼這麼沒水準的破壞」「壞人變老了 可憐的樹」「那淸潔、保護你來當」「破壞森林，應予以重罰」。

對此，溪頭自然教育園區發出公告，強調破壞園區設施及林木之行為，均已涉及違反《森林法》與《刑法》毀損相關規定，該區已完成報案程序，後續將依法追究相關責任。

