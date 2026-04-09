不滿文化部長李遠依個人意志提名公視董事 8名審查委員向韓國瑜請辭

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公視8名審查委員不滿指出，李遠（見圖）一再依個人意志辦理提名，已難遂行審查任務，因此聯名具函向立法院長韓國瑜請辭審查委員一職。（資料照／鄒保祥攝）

本屆公視董監事於去年5月任期屆滿，提名作業卻仍持續卡關，近日在野所推派的8名審查委員與文化部長李遠隔空互嗆。今（9日）8名審查委員更不滿指出，李遠一再依個人意志辦理提名，已難遂行審查任務，因此聯名具函向立法院長韓國瑜請辭審查委員一職。

公視監察人審查委員會共有15人，其中國民黨團推薦7人、民眾黨團推薦1人，共為吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰等8人。

近日這8名委員發出公開信，直指文化部未於首次審查會前徵詢各方意見，李遠則在臉書回嗆「是不是重返過去黨政軍控制媒體的威權時代？」但杜聖聰認為，程序正義，不是空洞口號，而是公視在政治風浪中站穩腳跟的唯一基礎。

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如今8名審查委員向韓國瑜遞出辭職函；他們表示，李遠不遵循公視法精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名，認難妥適遂行貴院託付之審查任務，不得不聯名具函向韓國瑜請辭審查委員一職。

辭職全文如下：

我等八人為貴院推舉之第八屆公視董事監察人審查委員，茲因文化部李遠部長不遵循公共電視法之立法精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名，我等認難妥適遂行貴院託付之審查任務，不得不聯名具函向院長請辭審查委員一職，不情之處，敬請察諒。

公共電視屬於國民全體，非一黨、一部或一人之私器，其公共性與獨立性之確立，端賴治理機構內部權力之分散與制衡。此所以公共電視法明定，公視董事及監察人之選任，必須兼容並蓄不同黨派、族群及專業背景之成員（第13條第3至5項）。為確保董事會及監察人之多元代表結構，公共電視法更建置由國會依政黨比例推薦組成之審查委員會，以及須經三分之二以上同意的高門檻審查機制（第13條第2項），用以提示行政部門於辦理提名之際，必須踐行事前多元諮商程序，始能克竟其功。

歷屆公視董事會之順利組成，係因董事監察人候選人名單經由政黨事前協商產生。惟文化部辦理本屆公視董事監察人提名，卻不此之圖。我等在第一次審查會中，已公開提醒文化部後續提名應先行跨黨協商、徵詢多元意見。遺憾的是，李部長置若罔聞，仍依一己之見評估全部候選人之適任性，導致明顯的審查障礙。

我等認為此一欠缺程序正當性之提名，既不符公共電視法之立法精神，又違反歷屆提名慣例。振聾發聵無功之餘，審查任務自難期有成。為此，吾等一同辭去審查委員職務，以示負責。



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