不滿新執行長！怒嗆抽屜放槍被開除 浩鼎人資長網路再發文挨告

記者楊忠翰／台北報導

浩鼎前人資長張博仁對新執行長嗆聲自己抽屜有槍。（示意圖，非當事人／翻攝自Pixabay）

浩鼎生技公司前人資長張博仁，2023年間因未能升遷，遂自稱曾在美國做過保全，還學過泰拳，甚至當過流氓，抽屜都放著槍，張博仁怒嗆「我是用拳頭在處理事情」等語句，最後被公司解雇；張博仁進一步上網發文，指控公司霸凌高齡員工，浩鼎忍無可忍決定提告，台北地檢署偵結後，遂依恐嚇、妨害信用、妨害秘密等罪將張博仁起訴。

檢方調查，2016年7月到2023年7月間，張博任在浩鼎生技公司工作，職位事人力資源暨行政管理處長，並與公司簽訂工商保密契約，當時他對公司人事與薪資安排不滿，遂對著新執行長嗆聲：「我是用拳頭在處理事情！」，他還向其他同事表示：「我在美國夜總會當過保全，當時抽屜裡還有一把槍」，「我當過流氓，有練泰拳，就是要讓執行長知道我不好惹。」

廣告 廣告

事後張博仁便接到公司解任通知，隔年他仍是心有不甘，多次上網發表文章，批評浩鼎人事與薪資公平性，並貼出公司內部電郵，藉以指控浩鼎對高齡員工冷酷無情，張博仁強調：「執行長以高壓、羞辱與再次霸凌的手段，迅雷不及掩耳將我解雇。」

浩鼎公司及執行長分別提出告訴，檢方認為，張博仁恐嚇同事安全，使人心生畏怖，又在網路散布不實言論，妨害公司信用與他人名譽，張博仁公開的內部信件，包含員工姓名、聯絡方式等個人資訊，已洩漏工商秘密，遂依恐嚇、妨害信用、妨害秘密等罪起訴張博仁。

更多三立新聞網報導

睡在2人中間！少女設局邀約還幫脫褲 閨密慘遭男友硬上

揮打老年柯基！飼主手搖飲店今未營業 民眾怒留請勿虐狗紙板

交友配對成功！俄羅斯人妻玩Tinder 連劈2男奔旅館嘿咻

2人仍在逃！北市私廚遭砸店潑漆 警策動3蒙面男投案

