不滿日本議員訪台見賴清德！中國怒嗆「台灣不存在總統」 外交部回應了

中國、日本緊張關係遲未化解之際，包括日本自民黨幹事長代行、眾議員萩生田光一，及前農林水產副大臣、參議員瀧波宏文等日本自民黨多名重要國會議員，於近日接連組團訪問台灣，並獲得總統賴清德接見，引發中國外交部不滿直呼「台灣不存在什麼總統」。對此，我國外交部今（23）日回應，中國外交部又再一次扭曲事實，賴清德接見相關日本訪賓的事實，相信各界都看到了。

日本首相高市早苗11月7日於眾議院預算委員會答辯時，就「台灣有事」假設性情境進行明確回應，並暗示日本自衛隊可能介入，引發中國強烈不滿，風波迄今未能平息。值此之際，日本參眾兩院本月17日會期結束後，多名重要國會議員接連預定於今年底、明年初組團訪台，包括萩生田光一、瀧波宏文，以及日本前法務大臣、眾議員鈴木馨祐，和前首相補佐官、眾議員長島昭久都陸續來訪。

儘管日本國會議員於休會期間密集組團訪問台灣已有眾多前例，但在中日關係惡化之際有約30人來訪台灣，仍引發各界關注。賴清德22日上午接見萩生田光一及其率領的東京都八王子市的友台市議員，中國外交部發言人林劍同日於例行記者會上，被《彭博社》記者問到此事時直言，「台灣是中國的一個省，不存在什麼總統」。林劍稱日本議員「竄訪中國台灣地區」，是背棄自身承諾，中方堅決反對、已嚴正交涉，更進一步嗆聲「民進黨當局媚日謀獨令人不齒，注定是走不通的邪路、死路」。

我國外交部今日上午舉行例行記者會，外交部發言人蕭光偉回應，中國外交部昨日又再一次扭曲事實，說台灣沒有總統。蕭光偉重申，中華民國台灣作為主權獨立的國家，與中華人民共和國互不隸屬，只有台灣民選政府，才能代表台灣2300萬人民，在國際社會和多邊場合與他國互動、交流，「中方無權置喙及干預」。而賴清德昨日接見日本訪賓，「這樣的事實，相信各位媒體朋友也都親自見證、看到了」。

