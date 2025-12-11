不滿早上9點協商 綠委抗議「護航周萬來」 韓國瑜回應了

立法院長韓國瑜今（11）日主持朝野協商，討論「中華民國114年度中央政府總預算案附屬單位預算及綜計表－營業及非營業部分」案、「公職人員選舉罷免法第57條條文修正草案」、「公務人員退休資遣撫卹法第37條條文修正草案」、「公立學校教職員退休資遣撫卹條例第67條條文修正草案」等案。（圖／姚志平攝）

立法院司法及法制委員會今（11）日上午邀請相關部會，就「八百萬助理費變成小金庫，立法院組織法恐成自肥法案？」進行專題報告，並備質詢，但立法院秘書長周萬來沒有列席，而是出席朝野協商，遭民進黨團幹事長鍾佳濱質疑立法院長韓國瑜護航。對此，國民黨立委羅智強反酸「早睡早起身體好」，立法院秘書長周萬來也揭真相打臉了。

民進黨立委鍾佳濱抗議9點開會協商，但主席不接電話、院長不接電話，「我們難道不能請教院長嗎？院長連這樣的資訊都不願意接嗎？」他指出，朝野協商定在9點不是不可以，要今天凌晨1點都奉陪，但協商題目包括公務人員退休資遣撫卹法，司法法制委員需要表達意見，還有青年基本法草案。

鍾佳濱說，一個是教育要跟司法法制聯繫，一個是教育委員會主審，而今天教育委員會和司法法制會都有安排，2個委員會的召委都必須召開主持相關會議，但韓國瑜院長9點鐘準時召開朝野協商，逼得這些委員沒辦法來參與。

鍾佳濱引述立法院職權行使法，進行黨團協商的時候，各黨團參與協商的代表，應該要有該協商主題的委員在場，為此質問：「為什麼9點開協商，要選在跟其他2個委員，同時跟今天主題有關的委員會同時協商」。

羅智強對此開酸，早睡早起身體好，早上開會有那麼多藉口，搞不太懂，不要當大家沒開過委員會，召委就算今天要下來發言，可以找其他委員代替，委員會質詢本來就跑來跑去的啊，他認為法案這麼重要，今天來主持協商是天經地義，早上爬不起來跟院長講一聲，「9點開會到底什麼問題，我也搞不太懂」。

「立院活字典」周萬來解釋，黨團協商會議程的安排，不是秘書長在安排，強調秘書長是不參與的、從來不參與，如果各位要很堅持的話，就法源法68、69條去看，黨鞭才參加這個黨團協商，後來慢慢要求有相關的委員參加，這一屆開始都是這樣處理。

韓國瑜也補充，絕對沒有任何刻意閃躲委員會的報告；9點開會是因為題目非常多，沒有任何陰謀，其他不當聯想，千萬不要誤會，希望朝野基本的信任要有，絕對沒有逃避的問題。

