不滿昌法案沒進度？柯赴立院全面接管？藍剉咧等？

論壇中心／邱暐琪報導

前民眾黨主席柯文哲今（2日）赴立法院拜會藍綠立院黨團，雖然強調是來請託「人工生殖法」，但卻與民進黨團總召柯建銘密談15分鐘，兩人受訪時，柯建銘也當面向柯文哲拜託「總預算、軍購」，柯文哲則回應「這個要處理」。外界猜測，這次柯文哲拜訪立院，背後似乎藏有多重「政治暗號」。對此，民進黨立委王義川在《台灣最前線》節目中直言，柯文哲今天不只打臉黃國昌，若2月1日全面接管民眾黨新八席立委，國民黨恐怕要緊張了。

廣告 廣告

王義川指出，柯文哲會說「人工生殖法」卡了2年沒道理，甚至親自出馬關心進度，是不滿黃國昌，這麼簡單的事情都處理不來，且柯文哲會當面答應柯建銘「總預算該處理要處理」，是因為，柯當過八年的台北市長，了解總預算的重要性。王義川直言，柯文哲今天的言論，就此兩點，可以說是雙雙打臉黃國昌。

王義川直言，距離2月1日民眾黨兩年條款到期的日子，民眾黨立院黨團在立院能參與的會議，剩沒幾場了，這兩年民眾黨要推的案子沒弄、總預算也沒審，2月1日柯文哲將全面接管，新的民眾黨八席立委。

王義川指出，接下來如果柯文哲要主導這一次的預算能夠付委，只要派程序委員會中的民眾黨立委劉書彬，不管是靠向民進黨，或是直接缺席程序委員會，包括國防特別預算的條例，就會有新的進展，只要柯文哲在這一次下達關鍵的指令，國民黨和傅崐萁就緊張了。

原文出處：柯文哲赴立院藏多政治暗號？王義川預言：柯將全面接管 國民黨準備緊張了！

更多民視新聞報導

傅崐萁續任國民黨團總召 吳思瑤氣炸轟「這句」

傅崐萁竟喊話柯文哲「沒背個兩三條罪不會大尾啦」 民進黨開嗆了

柯文哲又有意見！稱朝野僵局怪賴清德 民進黨一劍封喉反問這事

