不滿曾被酸危言聳聽 張嘉郡擬修《食安法》嚴防進口花生洗產地
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導
雲林第一期花生採收，開盤價大跌3、4成，創下10年新低，市場認為與政府開放美國花生零關稅進口有關。國民黨立委張嘉郡今（10）日要求農業部應該儘速研議提高轉作價格，並落實標示原產地，以保障本土農民的生計與消費者的知情權。
張嘉郡今日在立法院經濟委員會審查農業部基金預算時提出主決議，要求農業部針對即將開放美國零關稅花生進口，1個月內研議提高現行每公頃3萬5千元的轉作獎勵金，以保障本土農民的生計。
張嘉郡表示，花生價格崩跌的原因有很多，包括市場的庫存量大，以及美國零關稅花生進口的預期心理，導致下游廠商不願提前下訂單等，都會重挫花生的價格。她呼籲農業部應儘速提出對策，絕對不能袖手旁觀。
張嘉郡批評，1個多月前她就向政府示警，當時還被說是危言聳聽，農業部當初也承諾要落實「產地標示」，協助消費者識別國產花生，以及建制「冷鏈及乾燥中心」等，她要求農業部盡快對外說明進度，讓農民安心。
張嘉郡強調，她要求相關部門針對加工食品落實「原料原產地」的明確標示，避免業者玩文字遊戲，可以參考其他國家的規定，以保障本土農民生計與消費者知情權。她也已提案修正《食品安全衛生管理法第22條》，避免讓進口花生等零關稅叩關產生「洗產地」的爭議。
照片來源：張嘉郡辦公室提供
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