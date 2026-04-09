不滿未支援對伊軍事行動 川普與呂特會面批北約

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社華盛頓/布魯塞爾8日綜合外電報導）美國總統川普今天在與北大西洋公約組織（NATO）秘書長呂特私下會晤時，表達他對北約的不滿。北約與美國這個軍事聯盟的關係，已因伊朗戰爭達到危機點。

路透社報導，呂特（Mark Rutte）在白宮待了兩個多小時後，在接受美國有線電視新聞網（CNN）「傑克．塔珀的頭條新聞」（The Lead with Jake Tapper）節目訪問時表示：「他顯然對許多北約盟國感到失望，我能理解他的觀點。這是一場非常坦率、非常開放的討論，但同時也是兩位好朋友之間的對話。」

廣告 廣告

數小時前，白宮發言人李威特（Karoline Leavitt）引述川普針對北約於伊朗戰爭時的表現說：「他們受到了考驗，結果沒有通過。」

數個北約國家拒絕支援美國對伊朗的軍事行動，不允許美國軍機使用他們的空域，或不願派出海軍部隊協助重新開放荷莫茲海峽（Strait of Hormuz），以便能源油輪通行。

呂特未具體說明是哪些國家，但他表示，他認為「有些」北約國家在伊朗作戰行動中未能履行承諾，但「絕大多數的歐洲國家」都提供了幫助。

白宮沒有公布兩人會談的細節，但在與呂特舉行完閉門會議後，川普在社群媒體上猛烈抨擊北約，且似乎重申對格陵蘭的威脅。

法新社報導，他在自家社群平台真實社群（Truth Social）發文說：「在我們需要他們時，北約沒有出現，如果我們再次需要他們，他們也不會在那邊。」

川普還補充說：「記住格陵蘭，那塊又大、管理不善的冰塊！！！」除此之外，川普沒有做任何進一步解釋。

川普最近幾週多次批評北約是「紙老虎」，並威脅將退出這個擁有32個成員國的跨大西洋聯盟。他指出，華府的歐洲盟友一方面仰賴美國的安全保障，另一方面卻未能在美國與以色列對伊朗的轟炸行動中提供足夠支援。

雖然川普昨天表示，在為期兩週的停火協議下，針對伊朗的攻擊將暫停，但這場衝突帶來的後續影響將持續加劇華府與盟國間的緊張關係，這表明外交後果可能會持續更久。

李威特今天說，北約國家「背棄」了資助其國防的「美國人民」，他還表示，川普將與北約秘書長展開「非常坦率且坦白的對話」。

兩名歐洲外交官表示，川普呼籲仰賴波斯灣地區石油的國家，打破伊朗對荷莫茲海峽的封鎖，但只要敵對狀況持續，歐洲國家就不太可能加入掃雷或其他疏通航道的任務。

呂特在歐洲有「川普的耳語者」之稱，儘管雙方關係緊張，他仍與川普維持友好關係，去年還形容川普像「父親」處理校園鬥毆一樣，解決以色列與伊朗的紛爭。另一名歐洲外交官則形容，呂特對待川普的方式雖帶有恭敬意味，卻相當有效。

曾參與這類對話的兩名歐洲官員之一說，儘管美國高層官員私下向歐洲政府保證，川普政府仍致力於履行對北約的承諾，但圍繞伊朗的衝突加劇跨大西洋國家對烏克蘭、格陵蘭與軍費支出的憂慮。

目前任職於倫敦智庫皇家聯合軍事研究所（Royal United Services Institute）的前北約發言人龍傑斯古（Oana Lungescu）說：「這對跨大西洋聯盟來說是一個危險的時刻。」（編譯：張曉雯）1150409