不滿未獲諾貝爾和平獎 川普：沒必要考慮和平

挪威首相史托爾19號在首都奧斯陸，遭記者追問有關美國總統川普，至今是否仍在惱火，沒有拿到諾貝爾和平獎，史托爾坦言川普確實非常"介意"，甚至還讓格陵蘭被牽連。

挪威首相史托爾表示，「我不評論簡訊內容的每一個句子，他是非常介意諾貝爾和平獎，我向他解釋過很多次了，獎是挪威的一個委員會頒發的，不是挪威政府。」

史托爾上個週末就當前烏克蘭、加薩還有格陵蘭的局勢， 私底下發簡訊給川普，希望跨大西洋雙方攜手降低緊張。而川普的回應是「想到我終結了8場戰爭，貴國還是沒有頒發諾貝爾和平獎給我，我覺得沒必要專注和平，反倒是要思考什麼才是有益於美國。」最後還附上一句「除非美國完全掌控格陵蘭，否則世界不會安全」。

美國總統川普說：「如果有人認為挪威沒掌控諾貝爾獎，那就是在說笑，他們有一個董事會，但是被挪威所控制，我才不在乎挪威說些什麼。」

當天北美防空司令部在X發文，指派遣了一架軍機前往格陵蘭，執行一項"籌備已久"的任務。川普接受美國MBC新聞專訪，被問到會不會動用武力奪島? 他的回應是"不予置評"。還警告反對美國拿下格陵蘭的歐洲盟邦，百分之百會對他們加徵10%進口關稅。

但最新的相關民調卻顯示，只有17%的美國人支持他的主張，更是有高達8成6的受訪者，反對出兵搶奪格陵蘭。

美國民眾說道，「好吧，格陵蘭。搞什麼鬼，他到底在格陵蘭搞甚麼鬼？」

另一名美國民眾認為，「我們不需要，美國人不需要，只要我們想，軍隊都可以駐紮在那裏，所有想要的礦產也都可以拿到，我們不需要拿下它。」

另一方面，丹麥也毫不退縮，在原有的60名士兵之後，19號又加派了58名士兵抵達格陵蘭，進行代號為「北極耐力行動」的多國軍事演習，總計法國、德國、英國、挪威、瑞典、芬蘭、荷蘭，一共八個國家參與這場由丹麥主導的軍演，聽起來似乎很浩蕩，但實際總人數只有20多人，以英國為例就只有一名軍官。

丹麥外長拉斯穆森說：「這真的真的很重要，我們相信國際法的人要站出來發聲，讓川普知道這條路不能再繼續走下去。」

