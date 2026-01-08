不滿本益比竟是最低 大立光林恩平：買一點回來

大立光今（8）日下午舉行法說會，針對實施庫藏股動機，董事長林恩平說，主要是因為本益比太低，買一些回來。（圖：大立光官網）

光學鏡頭廠大立光（3008）今（8）日下午舉行法說會，針對實施庫藏股動機，董事長林恩平說，主要為本益比，因為某天看到大立光的本益比是光學廠中最低的，但大立光不是最差的光學廠，本益比不應該是最低的，所以買一點回來。法人關注轉投資萊凌科技及共同封裝光學（CPO），林恩平表示，研發人員會研究所有光學相關技術，包含CPO，但研究未必能轉為量產專案，至於是否因應CPO技術進一步擴產或設立產線，他強調，仍需視技術是否能成功導入量產，「等到成功再說」。

大立光2025年第4季毛利率為47.75%，較上季略增0.55個百分點，儘管回升但幅度低於法人預期，成為法人關注焦點。林恩平表示，主要為存貨報廢及少量多樣、開模效率不佳機種偏多，對毛利不利。林恩平指出，第1季進入傳統淡季跟往年差不多，預計1月拉貨比12月下滑，2月因過年因素再下滑，目前產能利用率沒有這麼緊；機器人及AI眼鏡都有在進行，機器人視覺模組已經出貨但量非常小，AI眼鏡試量產中。

市場近日傳出，大立光將攜手台積電於CPO領域展開合作，負責供貨準直元件，相關產品已送樣台積電，新廠也為此規劃設立CPO產線，全力推進相關新業務。

對此，林恩平回應，公司在光學領域的研發工作「無所不包」，只要與光學相關都會進行研究，但研究不代表一定能轉為量產或實際業務。至於是否因應CPO技術進一步擴產或設立產線，他強調，仍需視技術是否能成功導入量產，「等到成功再說」。