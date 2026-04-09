不滿李遠一意孤行提名公視董事 8名審查委員集體向韓國瑜請辭

公視8位審查委員今日突發布辭職信。（國民黨團提供／陳薏云台北傳真）

公視董監事提名作業持續卡關，八名審查委員日前要求應先徵詢國會及社會各界意見，再召開審查會議，但遭文化部長李遠回嗆此舉是重返黨政軍控制媒體的年代。8位審查委員今日突發布辭職信，表示李遠不遵循公視法精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名，認難妥適遂行貴院託付之審查任務，不得不聯名具函向立法院長長韓國瑜請辭審查委員一職。

公視監察委員吳永乾、羅國俊、廖元豪、董保城、馬詠睿、許良源、潘祖蔭、杜聖聰等8人今日聯名寫下辭職信給韓國瑜。

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全文如下：

立法院韓院長鈞鑒：

我等八人為貴院推舉之第八屆公視董事監察人審查委員，茲因文化部李遠部長不遵循公共電視法之立法精神，且違反歷屆經由國會不同政黨事前協商候選人名單之慣例，一再依個人意志辦理提名，我等認難妥適遂行貴院託付之審查任務，不得不聯名具函向院長請辭審查委員一職，不情之處，敬請察諒。

公共電視屬於國民全體，非一黨、一部或一人之私器，其公共性與獨立性之確立，端賴治理機構內部權力之分散與制衡。此所以公共電視法明定，公視董事及監察人之選任，必須兼容並蓄不同黨派、族群及專業背景之成員（第13條第3至5項）。為確保董事會及監察人之多元代表結構，公共電視法更建置由國會依政黨比例推薦組成之審查委員會，以及須經三分之二以上同意的高門檻審查機制（第13條第2項），用以提示行政部門於辦理提名之際，必須踐行事前多元諮商程序，始能克竟其功。

歷屆公視董事會之順利組成，係因董事監察人候選人名單經由政黨事前協商產生。惟文化部辦理本屆公視董事監察人提名，卻不此之圖。我等在第一次審查會中，已公開提醒文化部後續提名應先行跨黨協商、徵詢多元意見。遺憾的是，

李部長置若罔聞，仍依一己之見評估全部候選人之適任性，導致明顯的審查障礙。

我等認為此一欠缺程序正當性之提名，既不符公共電視法之立法精神，又違反歷屆提名慣例。振聾發聵無功之餘，審查任務自難期有成。為此，吾等一同辭去審查委員職務，以示負責。

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