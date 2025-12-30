不滿東岸商場被「破門接管」！NET告基隆市府討2139萬 法院打臉

主富不滿基隆市府破門接管東岸廣場，興訟敗訴。資料照。廖瑞祥攝



基隆市東岸廣場重新招商爆產權爭議，廠商主富（NET）服裝公司不滿基隆市政府去年凌晨帶著警力夜襲東岸廣場點交接管，怒控市長謝國樑「結夥強盜」，謝不起訴確定。主富公司認為市府行政處分違法，向台北高等行政法院提告並索討2139萬元損失，但昨（12/29）天遭北高行裁定駁回。得抗告。

基隆市長林右昌2015年間依《促進民間參與公共建設法》規定，對外招標基隆市東岸立體停車場營運，和得標的大日公司約定自2016年1月1日到2020年12月31日用OT模式營運（編按：政府興建完成的建設，委託民間經營，營運期滿後，營運權歸於政府），大日並有優先議約權。

廣告 廣告

大日引進NET為協力廠商，在東岸增建2到4樓廣場，大日負責經營停車場，NET負責經營商場。大日5年約滿後再續約至2023年，但謝國樑2022年12月25日接任基隆市長後重新招標，大日不符優先續約資格，NET參戰後也未得標，最終由微風集團拿下。

基隆市府去年2/1凌晨帶著40多名警力，夜襲東岸廣場進行點交作業，讓NET一狀告上法院，怒控謝國樑「強盜」，雙方對簿公堂。

主富公司也控告基隆市長謝國樑強盜，但檢方不起訴確定。資料照。廖瑞祥攝

主富向北高行提告主張，基隆市府在當天闖入東岸立體停車場一樓、二樓、三樓以及四樓增建物，破壞、換掉他們的門鎖，要求法院確認這項強制接管及行政執行的處分違法，另向市府追討2139萬2094元損失。

北高行認定，主富將破壞門鎖及換鎖回收建物的行為，定性為強制接管及行政執行命令，按照《促進民間參與公共建設法》規定，主辦機關和民間機構依《促參法》簽訂的契約為民事契約。因此，基隆市府和大日簽訂的109年OT契約為民事契約，當事人依照契約所為的債權行使或債務履行，都屬於私法行為，若因契約衍生相關爭議，應循民事法規及私法途徑處理。

北高行認為，基隆市府在109年OT契約屆滿後，行使契約權利向大日收回建物等營運資產，並非具有行政處分性質的行政執行行為，也沒有可以據以執行的行政處分存在，如果主富認為此舉違法侵權，應該循私法途徑處理。

此外，按照《民間參與交通建設及觀光遊憩重大設施接管營運辦法》規定，強制接管營運處分，應該要以書面載明接管目標的設施、事由及依據，經查基隆市府並沒有以書面做成強制接管營運處分，無法定性基隆市府的行為屬於強制接管處分。

至於主富要求確認違法的標的，是基隆市府進入建物的破壞門鎖、換鎖行為，該行為雖然在事實上解除主富佔有建物，但並未發生法律上的規制力，不屬於行政處分的事實行為。

合議庭據此認定，主富的起訴要件不備而駁回聲請，而請求賠償的附帶主張自然也一併駁回。本案合議庭成員為審判長楊得君及法官黃翊哲、楊蕙芬。

更多太報報導

老婦顧50年癱兒「膠帶封口鼻」悶死！ 二審翻供不認殺人 律師這樣辯「法官懵了」

拚基隆東岸商場「優先定約權」 大日開發二度敗訴原因曝光

基隆東岸商場爭議NET一審全輸！1樓判還市府、增建3層樓產權也丟了