不滿柯文哲交保！男揚言燒法院、火燒雙北市府 警逮人驚見工業酒精和計時器

王姓男子不滿政局和時事，揚言火燒市府並殺人，遭逮補並起訴。（圖／翻攝畫面）

新北市32歲王姓男子因不滿時局，以及民眾黨前主席柯文哲以7000萬元交保，日前寄恐嚇信揚言去法院縱火，還聲稱要去總統府殺人、火攻雙北市府，警方獲報後前往逮人，在其家中查扣計時裝置和工業用酒精，立刻將他逮捕移送，遭檢方聲押獲准，他則在近日被檢方提起公訴。

檢警調查，王男不滿台美關稅、財劃法等政局，以及柯文哲7000萬元交保，曾多次傳送恐嚇訊息，曾稱要到總統府殺人，還表示「說不定在我殺人之前，會先砸爛法院」、「我心情不好也想燒個什麼，像是…行政怠惰的新北地方法院」，更稱「9月19日，最後通牒」，要請新北市政府和新北地院喝「雞尾酒」。

廣告 廣告

三峽警方獲報後不敢大意，鶯歌分駐所員警立刻持搜索票前往王嫌住居所，查獲疑似自製計時裝置1組及工業酒精3瓶，當場依法逮捕王嫌，所幸即時阻止未發生悲劇。

警方訊後依刑法公共危險罪、恐嚇危害安全罪及違反槍砲彈藥刀械管制條例（持有爆裂物）等罪嫌，移送新北檢偵辦。檢方偵查終結後依法提起公訴，目前王嫌羈押中。

三峽分局呼籲民眾，面對司法或政治爭議，應理性處理，若有不法情事，必將查辦到底，以維護社會治安。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

林聰明沙鍋魚頭湯裡有「超大蟑螂」！消費者吃一半崩潰想吐 業者道歉了

中山站遭砍騎士生前緊握手機「最後畫面」曝 網淚：疑想給家人交代

他挺身擋下刀鋒卻未能生還！母還不知道兒子為何沒回家 桃園市府推動入祀忠烈祠