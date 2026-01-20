不滿柯文哲怒嗆國民黨！ 小草爆氣怒斥「講話白爛」：關回去當藍白合祭品

民眾黨創黨主席柯文哲近日批評國民黨引發惹議。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 九合一選舉將在年底登場，藍白是否能合作成成功關注焦點。然而，前民眾黨主席柯文哲近日大酸國民黨「別太高估自己」，甚至批評台北市長蔣萬安力推營養午餐免費以及「生生喝鮮奶」政策是騙選票，引發惹議。而柯文哲發言不但引發藍營人士不滿，甚至還引發民眾黨支持者內鬨，就有小草痛斥柯文哲「講話很靠北」、「還是繼續關進去吧，當作藍白合的祭品」。

柯文哲18日出席民眾黨所舉辦「2026松信夥伴見面會」，就直批營養午餐免費基本上就是民粹政治，騙選票用的，對社會財富重新分配沒有幫助。同時也批評蔣萬安所推的「生生喝鮮奶」政策，也是騙選票的政策，但沒有實際上的意義。除此之外，他也當場開嗆國民黨，要他們別太高估自己實力。

對於柯文哲發言，不少藍營人士跳出來批評柯文哲，國民黨台北市議員秦慧珠更批評柯文哲是藍白合的絆腳石。不只如此，民眾黨支持者小草也有人對於柯文哲發言感到不滿。有名支持者就在小草社團「鬼針草聯隊」發文表示，自己相挺柯文哲，投票給柯文哲，擔心身體出問題的柯文哲，也因為柯文哲淚流滿面，甚至說為了柯文哲，藍白真的合了守住大罷免。

儘管表態這名支持者表態自己力挺柯文哲，不過他話鋒一轉，批評柯文哲講話本來就「很靠杯」。並說：「KP你自己也說被關了一年有反省自我有嗎? 講話還是一樣北爛。是在酸在野夥伴? 難怪要放你出來」、「果然KP是藍白合的變數，你還是繼續關進去吧 當作藍白合的祭品」、「我們還是繼續讓過去一年來，有能力有風度有智慧的黃國昌帶領我們，幹掉民進黨吧」。

貼文一出立刻引發兩派熱議，不少網友認同該貼文觀點：「以前覺得他被關可憐可悲，現在覺得他可惡可恥，連營養午餐也要被批評，他自己都當過市長的人」、「他出來之後去找柯建銘，我已經不爽一次，現在又在嗆藍營不要太自以為是，老實說我真的很想退追⋯」、「這個帖子寫的很對呀，賴清德能執政不就柯老三造成的？建議黃國昌出來，有老柯只是給民進黨機會」、「柯P真的不要太放飛，熟的人聽了沒什麼感覺，笑笑置之；但是不熟的人，會覺得刺耳，不是每個人都能接受這種實話，甚至有超多老人討厭這種態度，這也是民眾黨拿不到老人票的原因之一。」、「沒錯，柯文哲是藍白合最大變數」。

然而，也有網友表態力挺：「我倒是覺得他說得很實在，講大實話不是一直都是柯P的問題嗎？」、「柯說的沒錯啊，我相信如果不是小草，很大機率不會是32:0，國民黨很可能會被罷掉個兩三席。叫國民黨不要太高估自己，一點都沒毛病。認為他這樣說就是在破壞藍白合，是有多玻璃心？」、「聽到太現實又不喜歡聽的話，就要講話的人閉嘴，這跟現在的執政黨做法有何區別？」、「他講的是實話」。

