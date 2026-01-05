不滿柯文哲抗告被駁 小草嗆法官「7天後再回家」涉恐嚇罪遭判

前民眾黨主席柯文哲去年9月以7,000萬元交保。（資料畫面）

前民眾黨主席柯文哲去年9月涉京華城案交保後，台北地檢署抗告獲准，但在高等法院撤銷柯文哲交保發回北院時，有網友在社群媒體恐嚇審判長，要她「7天後再回家」（指人往生後於頭七當日靈魂返家），涉恐嚇危害安全罪，遭判刑4月、得易科罰金。

前民眾黨主席柯文哲涉京華城案，檢方以圖利、收賄、侵占政治獻金起訴，並求刑28年6月。去年9月，台北地方法院裁定柯文哲以7,000萬元交保，但北檢認為柯文哲具保後與證人有所接觸，提起抗告，高等法院則在去年9月12日發回台北地方法院更裁。

新北市1名許姓男子注意到高等法院法官曾於去年8月駁回柯文哲抗告，讓他延押，因此在社群媒體留言「讓她7天後再回家」，並附上內容為「高院分案抽中，審判長-遲中慧法官；上次駁回抗告的組成，審判長-遲中慧法官」的圖片。

高等法院法官認為該留言使她生命、身體安全遭到危害，因此擬好陳報狀，交到高等法院政風室。新北地檢署檢察官以《刑法》第305條恐嚇危害安全罪嫌偵結起訴許姓男子，並指出其僅因個人政治立場，於公開網路平台發表具暴力意涵的恐嚇言詞，行為已逾越正當言論範疇，不僅削弱社會對司法獨立與法治秩序的信賴，更對司法人員安全造成實質侵害。

新北地方法院認為許姓男子犯後態度尚可，且考量他犯罪目的、手段、情節，以及檢察官請求從重量刑等一切情狀，量處有期徒刑4月，如易科罰金，以新臺幣1,000元折算1日。另外，判決書特別提醒許姓男子，自由並非毫無限制，個人自由之行使應以避免他人權益遭受侵害為界限，且現今網際網路發達，其行為極可能引起他人仿效，而對社會秩序造成不良影響，因此日後需注意多加注意言行。

